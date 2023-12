Palmeiras vence o Fluminense e é virtual campeão brasileiro

Com a vitória sobre o Fluminense por 1 a 0 no Allianz Parque, pela penúltima rodada do torneio, a equipe alviverde chegou aos 69 pontos e praticamente botou as mãos na taça do Brasileiro-2024

Vai ser muito difícil algum dos concorrentes diretos tirar o bicampeonato seguido do Palmeiras, o seu 12° título nacional.

A pontuação ainda pode ser alcançada por Atlético-MG e Flamengo que podem também chegar às mesmas 20 vitórias que o Palmeiras atingiu neste domingo. O improvável é que um dos dois consiga alcançar o saldo de gols palmeirense: 31. O Atlético-MG tem saldo de 23 gols, o Flamengo, 15.

De concreto mesmo, o que a vitória do Palmeiras determinou na tarde deste domingo (3) foi a exclusão do Grêmio da lista de possíveis campeões. A equipe gaúcha, que venceu o Vasco em Porto Alegre por 1 a 0, chegou aos 65 pontos e pode chegar no máximo a 68.

A decepção mesmo, já um tanto anunciada há algumas rodadas, ficou por conta do Botafogo. O alvinegro carioca precisava vencer o Cruzeiro em casa para ainda poder sonhar, mesmo remotamente, com o título. Mas o empate em 0 a 0 , além de enterrar o sonho do título, tirou por enquanto o time da classificação direta à Libertadores.

Num Allianz Parque lotado, o Fluminense começou bem o jogo e chegou a ter duas oportunidades de gol, mas a partir da metade do primeiro tempo os donos da casa foram crescendo e se impuseram.

Aos 29 minutos do primeiro tempo, Zé Rafael deu um passe em profundidade para Breno Lopes, que venceu o zagueiro tricolor na corrida e bateu de pé esquerdo para vencer o goleiro Fábio.

A equipe teve dois gols anulados no primeiro tempo. Um aos 16 minutos, por toque de mão na bola de Endrick antes de Breno Lopes marcar, e outro aos 40, quando a bola saiu pela linha de fundo antes de Marcos Rocha cruzar para novamente Breno Lopes marcar.

O Palmeiras continuou melhor no segundo tempo. E então a situação do Fluminense se complicou com a expulsão do lateral direito Justen, aos 8 minutos.

FLAMENGO

No Maracanã, o Flamengo bateu o Cuiabá por 2 a 1 e chegou aos mesmos 66 pontos que tem o Atlético-MG.

Logo aos 4 minutos do primeiro tempo, Luiz Araújo abriu o marcador para o rubro-negro em chute de dentro da área. Nos acréscimos do primeiro tempo, aos 48, Pedro ampliou, marcando de cabeça.

Aos 33 minutos do segundo tempo, Clayson, de pênalti, diminuiu para o Cuiabá.

A partida no Maracanã marcou a despedida de Felipe Luís da equipe carioca.

BOTAFOGO

No estádio Nilton Santos (Engenhão), o Botafogo, um dos que ainda poderiam, matematicamente, tirar o título do Palmeiras caso vencesse suas duas últimas partidas, recebeu o Cruzeiro e fez apenas um ponto. Ficou no empate de 0 a 0.

REBAIXAMENTO

Na parte de baixo da tabela, os times que tentam escapar de ser companhia para América-MG, Coritiba e Goiás na Série B em 2024 fizeram suas partidas fora de casa. E se deram mal.

Apenas o Cruzeiro pontuou, ao empatar com o Botafogo em 0 a 0.

O Bahia, jogando no estádio Independência, em Belo Horizonte contra o último colocado da tabela, o América-MG, perdeu por 3 a 2 e continua no G4.

O Vasco foi a Porto Alegre enfrentar o Grêmio e perdeu por 1 a 0. Antes da partida, o clube e a torcida gremista fizeram várias homenagens a Luis Suárez, que fez neste domingo sua última partida na Arena. E para coroar a festa, o uruguaio marcou o gol da equipe, no primeiro minuto do segundo tempo. Suárez fará sua última partida pelo tricolor gaúcho na quarta-feira (6), no Maracanã, contra o Fluminense.

O cruz-maltino manteve os 42 pontos e ainda corre risco de rebaixamento, pois pode ser ultrapassada pelo Bahia, que tem 41 pontos.

O Santos visitou o Athletico-PR em Curitiba e também não pontuou. A derrota por 3 a 0 ainda deixa o time com risco de cair. A equipe tem 43 pontos.

Com as derrotas dos três concorrentes diretos, o Cruzeiro e o Corinthians se mantiveram na Série A no ano que vem, já que não pode mais ser alcançados pelo Bahia.

Estádio : Allianz Parque, em São Paulo (SP)

: Allianz Parque, em São Paulo (SP) Árbitro : Braulio da Silva Machado (FIFA)/SC

: Braulio da Silva Machado (FIFA)/SC Assistente 1 : Kleber Lucio Gil/SC

: Kleber Lucio Gil/SC Assistente 2 : Alex dos Santos/SC

: Alex dos Santos/SC Árbitro de vídeo : Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (VAR-FIFA)/RN

: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (VAR-FIFA)/RN Público e renda : 29.986/R$ 2.711.928,35

: 29.986/R$ 2.711.928,35 Cartões amarelos : Gustavo Gómez (Palmeiras) e Lima e Lelê (Fluminense)

: Gustavo Gómez (Palmeiras) e Lima e Lelê (Fluminense) Cartão vermelho : Lucas Justen (Fluminense)

: Lucas Justen (Fluminense) Gol : Breno Lopes (PAL), aos 29min do 1º tempo

: Breno Lopes (PAL), aos 29min do 1º tempo PALMEIRAS

Weverton, Marcos Rocha, Gustavo Gómez e Murilo; Mayke (Artur), Zé Rafael (Fabinho), Richard Rios, Raphael Veiga e Piquerez (Vanderlan); Breno Lopes (Jhon Jhon) e Endrick (Flaco López). T.: Abel Ferreira

Fábio, Lucas Justen, Thiago Santos (Isaac), David Braz (André) e Diogo Barbosa; Alexsander, Daniel (Martinelli) e Lima; Leo Fernández (Keno), Yony González (Lelê) e John Kennedy. T.: Fernando Diniz