Palmeiras vence Emelec e encaminha classificação no Grupo A da Libertadores

O Palmeiras encaminhou sua classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores da América ao derrotar nesta quarta-feira o Emelec por 3 a 1 no Equador.

Rony, Gabriel Veron e Breno Lopes fizeram os gols do ‘Verdão’ na partida, enquanto Joao Rojas descontou para os equatorianos.

Com 100% de aproveitamento, o time brasileiro é líder isolado do Grupo A, com cinco pontos de vantagem sobre o Deportivo Táchira, em segundo.

Na próxima rodada, o Palmeiras visita o lanterna da chave, o Independiente Petrolero, da Bolívia, e o Emelec vai à Venezuela enfrentar o Deportivo Táchira.

