Palmeiras treina em Orlando com a visita do francês Thierry Henry

PUBLICIDADE 

A atividade do Palmeiras em solo norte-americano nesta sexta-feira teve a presença de uma personalidade do futebol. O ex-atacante francês Thierry Henry acompanhou o trabalho da equipe em Orlando, na véspera da partida entre a equipe alviverde e o New York City, pela Florida Cup. Agora como treinador, o ídolo do Arsenal estava no mesmo local com a equipe que dirige, o Montreal Impact, do Canadá.

Os dois times treinaram em campos vizinhos. Ao fim dos trabalhos, técnico alviverde Vanderlei Luxemburgo e o francês se encontraram e conversaram. O volante Gabriel Menino até aproveitou para presentear o francês com uma camisa da equipe. Henry está com 42 anos e foi contratado pelo Montreal Impact em novembro. Apesar de ser sediado no Canadá, o clube disputa a MLS, a liga profissional norte-americana.

O trabalho do elenco do Palmeiras foi em campo reduzido, com ênfase na troca de passes, na agilidade e na força física. Novamente o treinador decidiu colocar para trabalhar separado dos demais do elenco os jogadores que estão com negociações em andamento para sair: o meia Gustavo Scarpa (possível reforço do Almería, da Espanha) e o volante Matheus Fernandes (que deve reforçar o Barcelona).

O jogo do Palmeiras contra o New York City será neste sábado, às 16 horas (de Brasília). Após ter derrotado o Atlético Nacional, da Colômbia, nos pênaltis na última quarta-feira, o time de Luxemburgo deve entrar em campo escalado com: Weverton; Marcos Rocha, Felipe Melo, Gustavo Gómez e Diogo Barbosa; Patrick de Paula, Bruno Henrique e Lucas Lima; Raphael Veiga, Dudu e Luiz Adriano.

Estadão Conteúdo