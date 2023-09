Palmeiras sobrevive ao sufoco do Boca, empata e volta vivo para decisão em casa

Merentiel, ex-Palmeiras que está emprestado ao Boca, até balançou a rede, mas a arbitragem anulou o lance por uma falta na origem da jogada

FLAVIO LATIF

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

O Palmeiras contou com a sorte e empatou por 0 a 0 com o Boca Juniors, nesta quinta-feira (28), em La Bombonera, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores. Os xeneizes desperdiçaram muitas chances e agora o Alviverde terá a vantagem de decidir em casa.

Merentiel, ex-Palmeiras que está emprestado ao Boca, até balançou a rede, mas a arbitragem anulou o lance por uma falta na origem da jogada.

O confronto decisivo entre as equipes acontecerá na próxima quinta-feira (5), também às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque. Quem avançar fará a grande final contra o vencedor de Fluminense e Internacional -o primeiro jogo foi um empate em 2 a 2.

Antes do próximo encontro, porém, Boca e Palmeiras voltam a campo pelos campeonatos nacionais no domingo (1). Os xeneizes fazem um clássico contra o River Plate na Bombonera, enquanto o Alviverde visita o Red Bull Bragantino.

O JOGO

Palmeiras abusa da ligação direta e vê o Boca criar melhores chances na primeira etapa. O time de Abel Ferreira ficou no lucro ao ir para o vestiário da Bombonera com um 0 a 0 no placar. A equipe teve muita dificuldade para segurar a bola no setor ofensivo e tentou suas jogadas com lançamentos longos, também sem sucesso.

O Boca, por sua vez, conseguiu explorar os lados do campo com Advíncula e Valentín Barco. No total foram onze finalizações na primeira etapa, com duas chances de Merentiel e Cavani que levaram muito perigo.

Palmeiras muda postura e valoriza a bola no segundo tempo. Se nos primeiros 45 minutos o time de Abel se livrou da bola, na parte final do jogo o time optou por trocar mais passes no campo de defesa para fazer o tempo passar.

Pelo lado do Boca, Barco continuou sendo o destaque com boas jogadas individuais, Ele foi substituído por Jorge Almirón aos 25 minutos do 2º tempo, e a torcida vaiou o treinador.

GOLS E DESTAQUES

Boca quase abre o placar com Cavani. Aos 15 minutos, Barco cobrou falta para área na medida para Cavani, o atacante uruguaio se adiantou à marcação e cabeceou com muito perigo -a bola passou muito perto do pé da trave direita de Weverton.

Merentiel quase aplica a lei do ex. Aos 30 minutos, Barco escapou pela direita e deu belo passe para o uruguaio. O ex-Palmeiras desviou de bico e a bola tirou tinta da trave de Weverton.

Merentiel, mais uma vez, leva perigo. Aos 41 minutos, o atacante uruguaio foi lançado em profundidade nas costas da defesa do Palmeiras, entrou na área e bateu forte, rasteiro. Weverton fez defesa em dois tempos.

Cavani desperdiça outra chance. Nos acréscimos do primeiro tempo, Advíncula avançou pela direita e conseguiu belo cruzamento para Cavani. O camisa 10 cabeceou firme, mas a bola passou à esquerda de Weverton -que apenas observou a bola passar.

Barco salva o Boca na hora certa. Aos 2 minutos da etapa final, Rony conseguiu inverter o jogo para Mayke, que driblou Fabra, e saiu na cara de Romero. Barco fez ótima corrida de recuperação e desarmou o lateral.

Merentiel marca, mas arbitragem anula. Marcos Rocha tinha a bola dominada dentro da área e foi empurrado por Fabra, Merentiel aproveitou e balançou as redes. No entanto, Wilmar Roldan assinalou a falta no defensor.

Weverton falha, e Cavani quase aproveita rebote. Barco driblou dois jogadores pelo lado esquerdo e bateu cruzado. Weverton espalmou fraco, e Cavani correu para a bola mas não alcançou.

FICHA TÉCNICA

BOCA JUNIORS 0 X 0 PALMEIRAS

BOCA JUNIORS

Romero; Advíncula, Figal, Rojo (Valentini), Fabra; Medina, Pol Fernández (Campuzano), Equi Fernández (Zeballos), Barco (Janson); Merentiel (Benedetto) e Cavani. T.: Jorge Almirón

PALMEIRAS

Weverton; Marcos Rocha, Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael (Fabinho), Gabriel Menino (Richard Ríos) e Raphael Veiga; Mayke (Breno Lopes), Rony (Endrick) e Artur (Luis Guilherme). T.: Abel Ferreira

Estádio: La Bombonera, Buenos Aires (ARG)

Juiz: Wilmar Roldán (COL)

Assistentes: Alexander Guzman (COL) e Sebastián Vela (COL)

VAR: Juan Lara (CHI)

Cartões amarelos: Advíncula e Benedetto (BOC); Zé Rafael (PAL)