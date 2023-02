Palmeiras muda sem Scarpa e vê joia da base incomodar reforço de R$ 26 mi

O jogador foi o principal nome do elenco campeão brasileiro, e sua saída levantou uma série de questionamentos entre os torcedores.

Carolina Alberti

Gustavo Scarpa foi para o Nottingham Forest, e o Palmeiras precisou ajustar seu meio-campo para a temporada 2023. O jogador foi o principal nome do elenco campeão brasileiro, e sua saída levantou uma série de questionamentos entre os torcedores.

O primeiro nome para o lugar do camisa 14 seria Bruno Tabata. O meia-atacante foi contratado em agosto do ano passado justamente com o objetivo de substituir Scarpa a partir de 2023, mas não se firmou no elenco desde então.

E a resposta pode, mais uma vez, estar na base, com o atacante Giovani. Em seu primeiro ano como profissional, o jogador virou o xodó da torcida pelas atuações no Campeonato Paulista.

NOVO MEIO-CAMPO

Abel perdeu dois de seus três homens de meio-campo e precisou alterar a construção de jogadas. Se no ano passado Danilo dava maior liberdade aos homens de frente por “construir sozinho”, agora o Palmeiras usa dois homens, recuando Zé Rafael e deixando Raphael Veiga “isolado” pelo meio.

Raphael Veiga “assume a 10” e as bolas paradas. De volta após cirurgia no tornozelo, o camisa 23 assumiu a vaga de Scarpa como terceiro meio-campista e voltou a ser o homem nas cobranças de faltas e escanteios. Antes da lesão, a dupla dividia a função de armação, com um em cada lado do campo.

TABATA FICA PELO CAMINHO

– Contratado por 5 milhões de euros (R$ 26 milhões, na época);

– No Palmeiras desde agosto de 2022;

– 19 jogos, um gol e uma assistência.

O Palmeiras se precaveu e trouxe Bruno Tabata enquanto Scarpa ainda estava no clube. Assim o meia-atacante teria tempo para se adaptar ao estilo de Abel Ferreira.

Porém, o jogador ainda não deslanchou. Vindo do Sporting, ele marcou pela primeira vez com a camisa do Palmeiras nesta temporada. Em 2023, foi titular dois jogos, ambos quando Abel escalou time reserva.

GIOVANI PEDE ESPAÇO

– Figura no profissional desde 2021;

– Faz sua primeira temporada apenas pelo time principal;

– Ao todo, são 23 jogos, dois gols e três assistências.

A Cria da Academia chamou a atenção neste início de Paulista, com um gol e duas assistências. E tem torcedor do Palmeiras querendo Giovani entre os titulares.

Giovani perdeu grande parte da temporada passada. Ele esteve no plantel que conquistou a Copinha e, no profissional, foi parte do grupo no Mundial de Clubes, no Paulistão e na Recopa. Problemas físicos, porém, afastaram o garoto dos gramados no restante do ano.