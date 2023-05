O percorrerá aproximadamente 9.190 km até reencontrar o torcedor no Allianz Parque, contra o Coritiba, em junho, pelo Campeonato Brasileiro.

Carolina Alberti

O clube alviverde tem quatro jogos seguidos fora de casa. Dois pelo Brasileirão, um pela Libertadores e um pela Copa do Brasil.

O último jogo do Palmeiras como mandante aconteceu em 17 de maio. O clube venceu o Fortaleza pela ida das oitavas da Copa do Brasil.

Maior trecho será no fim da maratona. A viagem para Fortaleza supera 5.700 km, em trajeto de ida e volta.

Reencontro com a torcida será em 4 de junho. O Palmeiras receberá o Coritiba às 18h30 (de Brasília) de domingo. Na sequência, o clube joga, também em casa, com o Barcelona (EQU) pela Libertadores.

“Quando se joga de forma consecutiva, é difícil manter o nível. […] Não é só questão só técnica e tática, é física, tem um lado mental, mas o que vou dizer. Claro que jogadores frescos e bons gramados é melhor”, disse Abel Ferreira, em entrevista coletiva após empate com o Red Bull Bragantino.

A maratona de maio

Empate com o Santos – cerca de 170 km percorridos (ida e volta)

Vitória sobre o Cerro Porteño – cerca de 2.248 km percorridos (ida e volta)

Jogo contra o Atlético-MG – cerca de 982 km percorridos (ida e volta)

Jogo contra o Fortaleza – cerca de 5.790 km percorridos (ida e volta)

Desempenho do Palmeiras

No Brasileiro: É o vice-líder, com 15 pontos e está invicto na competição.

Na Libertadores: Precisa de um empate para se classificar para as oitavas de final. O clube é o vice-líder do Grupo C, com nove pontos.

Na Copa do Brasil: Venceu o Fortaleza por 3 a 0 em casa e avança para as quartas até com derrota por dois gols de diferença.