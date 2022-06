Palmeiras e Atlético-MG empatam e deixam Corinthians na liderança do Brasileirão

Paulistas e mineiros empataram sem gols em uma apresentação abaixo das expectativas dos torcedores, sobretudo os palmeirenses

Resultado recorrente quando Palmeiras e Atlético Mineiro se encontram, o empate novamente prevaleceu no duelo entre dois dos principais times do futebol brasileiro. Paulistas e mineiros empataram sem gols em uma apresentação abaixo das expectativas dos torcedores, sobretudo os palmeirenses, que lotaram o Allianz Parque neste domingo e registraram o maior público da arena: 40 235.

O resultado no Allianz Parque favorece o Corinthians, que ganhou do Atlético-GO no sábado e se mantém na liderança do Brasileirão, com 18 pontos, dois a mais que Palmeiras e Atlético, segundo e terceiro colocados, respectivamente. Vale lembrar que Palmeiras e Atlético podem novamente se encontrar na Libertadores. Isso acontecerá caso os dois avancem às quartas do torneio continental.

Os desfalques prejudicaram o Palmeiras, que sentiu falta especialmente de Danilo, jovem meio-campista fundamental para o bom funcionamento da engrenagem da equipe treinada por Abel Ferreira. Raphael Veiga saiu lesionado no início da partida, aumentou a lista de baixa dos paulistas e preocupou o treinador português, crítico voraz do calendário do futebol brasileiro, que leva os atletas à exaustão.

O nível técnico do duelo que reúne dois dos principais times do futebol brasileiro foi decepcionante no primeiro tempo. Houve mais discussões, provocações, faltas e erros de passe do que jogadas plásticas e oportunidades de gol.

Os desfalques, sobretudo do Palmeiras, sem sua espinha dorsal – Weverton, Gómez e Danilo – e também sem Raphael Veiga, que sentiu a posterior da coxa e deu lugar a Rafael Navarro aos 13 minutos, prejudicaram o fluxo do jogo. A partida ficou picotada, travada, e as defesas se sobressaíram.

Do lado atleticano, Eduardo Sasha levou perigo em uma puxeta improvável. O Palmeiras passou o primeiro tempo inteiro buscando uma brecha na defesa do adversária. Quando conseguiu, depois que a zaga saiu jogando errado, Dudu deixou Rafael Navarro na cara do gol, mas o centroavante chutou de tornozelo, pra fora.

O início da segunda etapa foi animado, graças à melhora do Palmeiras, que apertou a saída de bola do rival e criou oportunidades para marcar. Scarpa teve boas chances, mas foi fominha em algumas ocasiões. Preferiu chutar em vez de servir seus companheiros, mas seu pé não estava calibrado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O jogo logo voltou a esfriar. O Atlético, satisfeito com o empate, se fechou. O Palmeiras, ciente de que precisava do triunfo em sua casa, ocupou o campo ofensivo e empurrou os mineiros para trás. A entrada de Gabriel Verón na vaga de Rony foi benéfica para os anfitriões, que pressionaram, mas não encontraram o gol. Ficou, ao fim da partida, uma frustração de quem esperava um espetáculo à altura de dois dois principais elencos do País.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 0 X 0 ATLÉTICO-MG

PALMEIRAS – Marcelo Lomba; Marcos Rocha, Luan, Murilo e Piquerez; Zé Rafael (Pedro Bicalho), Gabriel Menino (Fabinho) e Raphael Veiga (Rafael Navarro); Gustavo Scarpa, Dudu (Breno Lopes) e Rony (Gabriel Veron). Técnico: Abel Ferreira.

– Marcelo Lomba; Marcos Rocha, Luan, Murilo e Piquerez; Zé Rafael (Pedro Bicalho), Gabriel Menino (Fabinho) e Raphael Veiga (Rafael Navarro); Gustavo Scarpa, Dudu (Breno Lopes) e Rony (Gabriel Veron). Técnico: Abel Ferreira. ATLÉTICO-MG – Everson; Mariano, Nathan Silva, Junior Alonso e Rubens; Allan, Jair (Sávio) e Nacho; Ademir, Sasha (Otávio) e Hulk. Técnico: Antonio Mohamed.

– Everson; Mariano, Nathan Silva, Junior Alonso e Rubens; Allan, Jair (Sávio) e Nacho; Ademir, Sasha (Otávio) e Hulk. Técnico: Antonio Mohamed. ÁRBITRO – Wilton Pereira Sampaio (FIFA/GO)

– Wilton Pereira Sampaio (FIFA/GO) CARTÕES AMARELOS – Mariano, Gabriel Menino, Nacho, Otávio

– Mariano, Gabriel Menino, Nacho, Otávio PÚBLICO – 40.235

– 40.235 RENDA – R$ 2.701.274,45

– R$ 2.701.274,45 LOCAL – Allianz Parque