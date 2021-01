Palmeiras deve poupar titulares no confronto contra o Sport

PUBLICIDADE

SÃO PAULO, SP

Mesmo após conquistar vantagem de 3 a 0 fora de casa na semifinal da Libertadores contra o River Plate, o Palmeiras deverá poupar seus titulares na partida deste sábado (9), às 19h, contra o Sport, na Ilha do Retiro, pela 29ª rodada do Brasileiro, pensando na partida de volta do torneio continental.

Apesar de dar descanso para boa parte dos jogadores, o clube ainda acredita que pode brigar pelo título na competição nacional.

O Palmeiras é o sexto colocado do Brasileiro, com 44 pontos, 12 abaixo do líder São Paulo. No entanto, a formação alviverde tem duas partidas a menos e um confronto direto contra o rival do Morumbi, o que alimenta a esperança.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Já o Sport de Jair Ventura vem de uma vitória por 1 a 0 sobre o Fortaleza e ganhou fôlego na disputa contra o rebaixamento. A equipe está na 14ª posição, a três pontos da zona da degola.

SPORT

Luan Polli; Raul Prata, Adryelson, Rafael Thyere (Chico), Júnior Tavares; Marcão, Betinho (Ricardinho), Thiago Neves, Patric; Dalberto, Marquinhos. T.: Jair Ventura

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

PALMEIRAS

Weverton, Garcia, Luan, Kuscevic, Lucas Esteves; Emerson Santos, Patrick de Paula, Lucas Lima; Gabriel Veron, Willian, Breno Lopes. T.: Abel Ferreira

Estádio: Ilha do Retiro, em Recife (PE)

Horário: 19h deste sábado

Juiz: Dyorgenes José Padovani de Andrade (ES)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As informações são da FolhaPress