Palmeiras desponta como favorito para levar o título do Brasileiro

LUCAS BOMBANA

(FOLHAPRESS)

Faltando quatro rodadas para o término do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras desponta como o principal favorito para ficar com a taça pelo segundo ano consecutivo.

Com 62 pontos e líder isolado, o alviverde só depende de si mesmo e agora tem 53% de probabilidade de ser o campeão do torneio nacional, segundo projeções do Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais). Até a 34ª rodada, esse percentual estava em 45,4%.

Campeão em 2022, o Palmeiras cresceu na reta final do campeonato conduzido por grandes atuações do jovem Endrick, que, inclusive, recebeu a primeira oportunidade na seleção principal.

Também foi fundamental para a ascensão do time de Abel Ferreira o recente desempenho ruim do Botafogo, segundo colocado com 61 pontos, que ainda aparece com 23,8% de probabilidade de ficar com a taça.

O retrospecto recente do time de General Severiano, contudo, não permite vislumbrar um desfecho glorioso para os comandados de Tiago Nunes. A última vitória da equipe foi há mais de um mês, quando bateu o lanterna América-MG por 2 a 1, em 18 de outubro.

Desde então, o Botafogo engatou uma série de sete jogos sem vitórias. Empatou com o Athletico-PR (1 a 1) e perdeu para Cuiabá (1 a 0), Palmeiras (4 a 3), Vasco (1 a 0) e Grêmio (4 a 3).

No jogo da 34ª rodada, novo empate, dessa vez contra o também postulante ao título Red Bull Bragantino (2 a 2). E na noite desta quinta-feira (23), em jogo atrasado da 29ª rodada, no qual tinha a chance de ultrapassar o Palmeiras, mais um empate, com o Fortaleza (2 a 2), que fez com que o time não dependa mais apenas de suas próprias pernas para ser campeão.

Após o empate contra o Fortaleza, Tiago Nunes buscou demonstrar confiança na briga pelo título, mas já reconhecendo a possibilidade de a equipe não conseguir terminar na liderança.

“Desde que cheguei ao clube, o discurso é sempre de vamos ser campeões. O mental do jogador está blindado, protegido. O Botafogo já deu certo, independente do desfecho [do campeonato]”, disse o treinador.

O Flamengo, que ganhou novo fôlego com a chegada de Tite, vem mordendo logo atrás e pode ultrapassar o rival carioca já na próxima rodada.

Em jogo atrasado da 30ª rodada, o rubro negro bateu nesta quinta o Bragantino por 1 a 0 e chegou à terceira posição, com 60 pontos. Segundo as projeções da UFMG, o Flamengo tem agora 8,4% de chance de ficar com o título.

Desde que o ex-treinador da seleção brasileira assumiu o comando da equipe, substituindo o argentino Jorge Sampaoli, os cariocas venceram cinco dos oito jogos que disputaram, com grandes atuações do meia uruguaio Arrascaeta.

Tite chegou há cerca de um mês com o discurso de que a prioridade era a vaga direta para a Copa Libertadores de 2024. Após a última rodada do Brasileiro, no entanto, o treinador gaúcho já vê o título como uma possibilidade real.

“[O campeonato] está aberto. São seis equipes que podem ser campeãs, ir para a Libertadores ou ficar fora dela. É um campeonato de quatro jogos”, disse.

O Grêmio, quarto colocado, com 59 pontos, o Bragantino, quinto, também com 59 pontos, mas com duas vitórias a menos que o time de Renato Gaúcho, e o Atlético-MG, sexto, com 57, seguem ainda vivos na corrida pela taça.

Contudo, embora ainda tenham chances matemáticas, a probabilidade de o trio ficar com o título é pequena -de 7,3%, 6,4% e 1,1%, respectivamente.

Para chegar às estimativas, os matemáticos da UFMG levam em consideração o histórico de vitórias, empates e derrotas de cada time no campeonato. Com base nesses resultados, fazem uma série de simulações que apontam quais equipes têm maior probabilidade de vencer os rivais nos próximos duelos, considerando também quem é o mandante da partida.

Palmeiras, Botafogo e Flamengo jogam última partida longe de casa

No Brasileiro de pontos corridos mais acirrado desde o início da adoção do modelo, em 2003, a disputa pela taça promete seguir em aberto até a última rodada.

O Palmeiras tem pela frente o Fortaleza, na arena Castelão, e pega na sequência o já rebaixado América-MG, em casa.

As duas últimas partidas do alviverde no campeonato serão contra o campeão da Libertadores Fluminense, cujo mando de campo é do Palmeiras, que ainda não sabe se poderá jogar a partida no Allianz, e contra o Cruzeiro, no Mineirão.

O time do ex-jogador Ronaldo está na 16ª posição na tabela de classificação, apenas uma acima da zona de rebaixamento, e deve chegar à 38ª rodada ainda na briga para não cair novamente para a segunda divisão.

O Botafogo, por sua vez, encara nas próximas rodadas três times que ainda lutam para permanecer na série A -Santos, 14º colocado, Coritiba, 19º (praticamente rebaixado, com 99,9% de chances de cair), e Cruzeiro. Na última rodada, mede forças contra o Internacional, em Porto Alegre.

Já o Flamengo tem pela frente os mineiros América-MG e Atlético-MG, e o Cuiabá. Encerra sua participação em uma reedição da final da Copa do Brasil, encarando o São Paulo, no Morumbi.