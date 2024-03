FLAVIO LATIF

Endrick, Murilo e Richard Ríos, convocados nesta data Fifa, já se reapresentaram ao Palmeiras e participaram do primeiro treino alviverde no “novo gramado” do Allianz Parque eles estavam em Madri com suas seleções até nesta terça-feira (26) e chegaram em São Paulo no início desta manhã. O técnico Abel Ferreira participou de parte da atividade e chamou atenção.

O QUE ACONTECEU

Os selecionáveis chegaram a São Paulo na manhã desta quarta-feira (27) no avião particular da presidente Leila Pereira, e foram direto para o Allianz Parque. Ela disponibilizou um fisioterapeuta para cuidar dos atletas convocados durante o voo de volta, visando ajudar no trabalho de recuperação dos atletas para a semifinal do Campeonato Paulista.

O elenco realizou um trabalho técnico de construção de jogo, transição e finalizações, além de disputar o tradicional recreativo. O trio que chegou de viagem realizou atividades regenerativas em separado do elenco sob supervisão de membros do Núcleo de Saúde e Performance.

Primeiro treino no “novo gramado” do Allianz Parque. Essa foi a primeira atividade do elenco principal após a troca do composto de termoplástico por cortiça a equipe sub-20 fez os primeiros testes na semana passada. O último jogo do Palmeiras no Allianz foi em 28 de janeiro, na vitória por 2 a 1 contra o Santos.

Abel Ferreira participou do “rachão” e uma das fotos mostra o treinador dando um voleio. Não é a primeira vez que o português participa e se diverte com o restante do elenco nesta atividade.

O zagueiro Gustavo Gómez segue avançando no processo de transição física e participou mais uma vez de toda a atividade com o grupo — ele se recupera de uma fratura no dedo do pé esquerdo sofrida contra o Corinthians, em fevereiro.

O Palmeiras enfrenta o Novorizontino nesta quinta-feira (28) (28), às 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque, pela semifinal do Campeonato Paulista. Quem vencer enfrenta o Santos ou o RB Bragantino na decisão.