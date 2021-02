Pai dos goleiros Alisson e Muriel morre afogado

José Agostinho foi encontrado morto na noite de quarta-feira (24) após desaparecer em uma barragem na região de Lavras do Sul-RS

José Agostinho Becker, de 57 anos, pai dos goleiros Alisson, do Liverpool, e Muriel, do Fluminense, foi encontrado morto na noite de quarta-feira (24) após desaparecer em uma barragem na região de Lavras do Sul, município a 320 km de Porto Alegre (RS).



A informação foi confirmada com a assessoria de Alisson e com a polícia local.



A Polícia Civil de Lavras do Sul disse ao UOL Esporte que José Becker morreu após cair na água e se afogou. A barragem está localizada dentro da propriedade da família, e não há sinal de telefonia no local.



Ele foi encontrado por volta das 22h50 (de Brasília) por amigos e funcionários da propriedade, segundo o Corpo de Bombeiros de Caçapava do Sul.



O desaparecimento de José Becker foi informado pela Polícia Civil de Lavras do Sul ao Corpo de Bombeiros de Caçapava do Sul por volta das 17h, e uma equipe foi enviada ao local para reconhecimento. A equipe de mergulho, no entanto, iria para o local na manhã desta quinta-feira (25), mas foi cancelada já que o corpo foi encontrado durante a noite.



Segundo a polícia, o corpo do pai dos goleiros será levado para Bagé e vai passar por uma necropsia. As informações são da FolhaPress.