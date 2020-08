Otero faz exames médicos e pode ser anunciado como reforço do Corinthians

PUBLICIDADE

O Corinthians deve anunciar, nesta quinta-feira, a contratação do atacante Romulo Otero. O jogador venezuelano está em São Paulo e fará exames médicos pela manhã no CT Joaquim Grava. Se tudo ocorrer bem, o atleta deverá assinar contrato por empréstimo de um ano.

Habilidoso, Otero é apontado como um dos melhores batedores de falta do futebol brasileiro, mas sua qualidade não chamou a atenção do técnico Jorge Sampaoli, que não quis contar com o jogador no elenco do Atlético-MG.

O elenco corintiano só volta aos treinamentos às 9h30 do sábado. A folga é porque o time volta a se apresentar no Campeonato Brasileiro apenas no dia 26, quando terá pela frente o Fortaleza, na Arena, em Itaquera.

Para este jogo, o técnico Tiago Nunes poderá retornar ao banco de reservas, após cumprir suspensão diante do Coritiba pela expulsão no duelo com o Grêmio, em Porto Alegre. Depois da vitória sobre o Coritiba, o treinador ganhou boas opções para, se quiser, fazer algumas alterações na equipe.

Lucas Piton entrou muito bem na lateral-esquerda, enquanto Gustavo Mosquito mostrou velocidade e ímpeto no ataque. Já Araos e Léo Natel, destaques na quarta-feira à noite, parecem ter garantido seus lugares na equipe titular.

Com os quatro pontos conquistados, após três jogos disputados, o time de Parque São Jorge ocupa a décima colocação. O time perdeu na estreia, de virada, para o Atlético-MG, no Mineirão, e depois empatou sem gols com o Grêmio, em Porto Alegre.

