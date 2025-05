Oscar Piastri vence em Miami

Deu Piastri no GP de Miami. E foi mais uma dobradinha da McLaren, com Lando Norris ficando atrás de seu companheiro de equipe e também na classificação do campeonato. George Russell, da Mercedes, completou o pódio.

O pole position Max Verstappen, que chegou a brincar após a classificação, dizendo que a paternidade não o deixou mais lento, deixou contudo escapar a vitória. O número 1 da Red Bull bem que tentou manter a vantagem, mas não conseguiu sequer chegar ao pódio. Ele foi o quarto, à frente de

Alex Albon, da Williams, em quinto. Charles Leclerc foi o melhor da Ferrari, em sétimo.

Piastri largou da quarta colocação, e alcançou a segunda colocação após a volta de abertura e concretizando a ultrapassagem no 14º giro. Com a conquista alcançada nos Estados Unidos, o piloto ainda cumpriu um feito notável para a McLaren: se tornou o primeiro piloto a conseguir três triunfos consecutivos em quase 27 temporadas, depois de Mikka Hakkinen, que na ocasião venceu em Jerez, em 1997, e os GPs da Austrália e Brasil em 1998.

Piastri tem agora 131 pontos, abrindo 16 de vantagem na liderança do Campeonato Mundial de Pilotos. No título de construtores, a dobradinha da McLaren ampliou sua vantagem sobre a Mercedes para 105 pontos.

Já o brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, abandonou por conta de um suposto problema no motor.

A Hass de Ollie Bearman também apresentou problemas mecânicos e falha ocasionou da mesma forma o abandono de prova. Outros pilotos que não concluiu o GP foram Liam Lawson e Jack Doihan.

A Fórmula 1 volta à pista no dia 18 de maio para a disputa do GP da Emília-Romagna. A prova será realizada no Autódromo Enzo e Dino Ferrari, em Ímola.

Confira o resultado completo do GP de Miami