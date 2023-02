Organizadas de Palmeiras e Santos proíbem membros de participarem de brigas

A diretoria da Mancha Alvi Verde chegou à seguinte resolução: não aceitaremos o envolvimento de nossos associados em brigas

As torcidas organizadas Mancha Alvi Verde, do Palmeiras, e Jovem, do Santos, usaram suas redes sociais para publicar um comunicado em que proíbem seus membros de entrarem em brigas, nesta quarta-feira (15).

“A diretoria da Mancha Alvi Verde chegou à seguinte resolução: não aceitaremos o envolvimento de nossos associados em brigas ou quaisquer atos de violência”, diz a nota da Mancha Alvi Verde.

“A Diretoria da Torcida Jovem do Santos, vem informar a todos os associados que a partir de hoje está proibido qualquer ato de violência contra qualquer torcida organizada no Estado de São Paulo”, afirma o comunicado da Torcida Jovem.

BRIGA ENTRE PALMEIRENSES E CORINTIANOS

Torcedores do Palmeiras atacaram e destruíram um ônibus que transportava membros da Gaviões da Fiel após o jogo do Corinthians na última quinta-feira (09) pelo Campeonato Paulista.

Dois corintianos continuam internados em estado grave cinco dias após o conflito entre torcidas. Segundo informações obtidas pela Gazeta esportiva, ambos ainda correm risco de morte.