Organizada do Santos convoca torcedores para vigília por Pelé

A Torcida Jovem, uma das principais organizadas do Santos, convocou torcedores para uma vigília em frente ao hospital

Internado no Hospital Albert Einstein, onde trata um câncer desde setembro do ano passado, Pelé tem recebido várias demonstrações de apoio nos últimos dias. Além de mensagens de jogadores, o Rei do Futebol foi homenageado com um bandeirão nas arquibancadas do Estádio Lusail antes da derrota do Brasil para Camarões por 1 a 0, ontem (2).

A Torcida Jovem, uma das principais organizadas do Santos, convocou torcedores – não só do clube da Vila – para uma vigília em frente ao Hospital Albert Einstein amanhã (4), a partir das 10h (de Brasília), até as 13h.

“Quem é Rei nunca perde a majestade! A Torcida Jovem do Santos convoca nossos associados, santistas em geral e amantes do futebol para comparecer no domingo (04/12) a uma vigília para demonstrarmos apoio e fé na recuperação de Rei Pelé”, diz o comunicado.

Pelé foi internado na última terça-feira (29) e, de acordo com informações da ESPN, foi diagnosticado com uma broncopneumonia.

De acordo com a família do ex-jogador, no entanto, o Rei do Futebol está fazendo um tratamento de rotina. O Hospital Albert Einstein divulgou um boletim médico dizendo apenas que Pelé está com bons sinais vitais e quadro clínico estável.