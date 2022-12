Mbappé manda mensagem a Pelé durante a Copa: ‘Ore pelo Rei’

O ex-jogador brasileiro, considerado o maior da história do futebol, foi homenageado na sexta-feira (2) na partida entre Brasil e Camarões

No Qatar para a disputa da Copa do Mundo de 2022, o jogador francês Kylian Mbappé mandou uma mensagem ao ídolo brasileiro Pelé, que está internado em São Paulo com uma infecção respiratória. O camisa 10 da seleção francesa escreveu “Ore pelo Rei” nas redes sociais.

O ex-jogador brasileiro, considerado o maior da história do futebol, foi homenageado na sexta-feira (2) na partida entre Brasil e Camarões, pela terceira e última rodada do Grupo G. Pelé ganhou um bandeirão com seu rosto exibido nas arquibancadas do Estádio Lusail.

A relação entre eles começou em 2018 após Mbappé se tornar o mais jovem a balançar a rede em uma final de Copa do Mundo depois de Pelé. O francês atingiu o feito aos 19 anos e sete meses na vitória por 4 a 2 sobre a Croácia, enquanto o Rei ajudou o Brasil a se sagrar campeão mundial pela primeira vez, em 1958, antes mesmo de completar 18 anos.

Na época, Pelé parabenizou Mbappé publicamente. “O segundo adolescente a marcar um gol em final da Copa do Mundo. Bem-vindo ao clube, Kylian. É ótimo ter sua companhia”, escreveu o Rei, no Twitter.

Após esse primeiro “contato” na internet, os dois continuaram trocando elogios à distância até se encontrarem presencialmente no ano seguinte, em Paris, em um evento promovido pela relojoaria suíça -ambos são embaixadores da marca. Após a ocasião, Mbappé declarou que vai se lembrar do momento “por toda a vida”.

Desde então, a relação entre eles aumentou. Pelé parabenizou o craque francês por marcar o centésimo gol pelo PSG, em 2020, e afirmou que o jogador de 23 anos anos pode ser o seu sucessor. O Rei também manifestou seu apoio quando Mbappé perdeu o pênalti na eliminação da França na Eurocopa de 2021.

Pelé está internado no Hospital Albert Einsten, em São Paulo, desde a última terça-feira (29). De acordo com o boletim médico, ele está com uma infecção respiratória. Desde que iniciou tratamento após ter diagnosticado um tumor no cólon, no final do ano passado, o ex-jogador passa por reavaliações periódicas.

Classificada em primeiro do Grupo D, a seleção francesa entra em campo amanhã (4), às 12h de (Brasília), para enfrentar a Polônia nas oitavas de final. O duelo será realizado no Estádio Al Thumama.