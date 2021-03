Operação da polícia na sede do FC Barcelona

Segundo a imprensa local, a operação está ligada ao escândalo “Barçagate”

A polícia lançou, nesta segunda-feira (1), uma operação na sede do FC Barcelona, que realiza em seis dias eleições entre seus sócios para escolher seu novo presidente, informou à AFP um porta-voz da polícia regional da Catalunha.

“Estamos efetuando, neste momento, uma operação com agentes do departamento de crimes econômicos”, declarou o porta-voz, sem dar mais detalhes da operação que, segundo a imprensa local, estaria ligada ao escândalo “Barçagate”, no qual uma empresa contratada pela antiga diretoria promoveu campanha de desprestígio contra os jogadores.

A polícia regional catalã anunciou, que realizou várias “prisões” visando, segundo vários meios de comunicação, o ex-presidente do clube, Josep Maria Bartomeu.

O porta-voz da polícia regional catalã se recusou a revelar a identidade dos detidos, mas, segundo os meios de comunicação, Bartomeu é um deles.

© Agence France-Presse