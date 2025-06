Oklahoma City Thunder vence Indiana Pacers e é campeão da NBA pela 1ª vez

O Oklahoma City Thunder conquistou seu primeiro título da neste domingo (22), derrotando o Indiana Pacers por 103 a 91 em um dramático Jogo 7 da final da liga americana de basquete.

Os Pacers reagiram apesar da devastadora perda de Tyrese Haliburton por lesão aos sete minutos de jogo, mas o favorito Thunder conseguiu a vitória diante de sua torcida comandado pelo astro Shai Gilgeous-Alexander, que marcou 29 pontos.

“Não parece real, tantas horas, tantos momentos, tantas emoções, tantas noites inacreditáveis. É uma loucura”, disse Gilgeous-Alexander, o Jogador Mais Valioso (MVP) da temporada regular e das Finais da NBA.

“Este grupo mereceu, eles investiram muitas horas e nós merecemos”, ressaltou o armador canadense, que completou uma das melhores temporadas individuais da história recente.

Foto: AFP

Aos 26 anos, Gilgeous-Alexander é o quarto jogador a ganhar o prêmio de MVP das Finais, o prêmio de MVP da temporada regular e o título maior pontuador (com média de 32,7 pontos) na mesma temporada, depois de Kareem Abdul-Jabbar, Michael Jordan e Shaquille O’Neal.

Os Pacers, time surpresa dos playoffs, levaram a série ao limite com uma vitória heroica na última quinta-feira, quando Haliburton foi dúvida até o último minuto devido a uma lesão na panturrilha direita.

A lesão do armador do time de Indiana neste domingo deu ainda mais emoção ao jogo decisivo da final mais imprevisível deste século.

– Primeiro título para OKC –

O Jogo 7 estava empatado (16 a 16) quando o armador caiu na quadra do Paycom Center durante uma jogada ofensiva sem contato. Apesar da perda traumática de seu craque, que foi para o vestiário em lágrimas, time de Indiana se manteve firme e foi para o intervalo vencendo por 48 a 47.

Mas a ausência de Haliburton, seu maestro, pesou bastante contra a defesa sólida do Thunder, que forçaram 21 turnovers (contra 7 do Oklahoma).

O pivô Chet Holmgren foi o pilar da defesa, com 5 tocos e 18 pontos na partida.

Os milagres de Indiana se esgotaram no quarto período, e o Thunder deu a Oklahoma City seu primeiro título.

A franquia, que se mudou para Oklahoma City em 2008, é a sucessora do memorável Seattle Supersonics, campeão em 1979.

O Thunder sucede o Boston Celtics como campeão da NBA e olha para o futuro com ambição graças ao grupo de jovens estrelas composto por Gilgeous Alexander, Holmgren e Jalen Williams (20 pontos).

– Lesão de Haliburton –

Foto: AFP

Este Jogo 7, o primeiro das Finais da NBA desde 2016, foi o fechamento digno de uma série emocionante, de alto nível e reviravoltas impossíveis.

O Thunder, melhor time da temporada regular (68 vitórias e 14 derrotas), começou como franco favorito contra os Pacers, que chegaram aos playoffs como o quarto colocado da Conferência Leste.

Mas com fé, determinação e um ritmo de jogo incansável, Indiana deixou pelo caminho concorrentes como New York Knicks e Cleveland Cavaliers, e conquistou uma segunda chance nas Finais após a derrota na temporada 2000.

Neste domingo, o time não se intimidou com os 18.200 torcedores do Oklahoma City. Haliburton, com seu problema muscular aparentemente melhorando, converteu três cestas de três consecutivas, enquanto os Pacers conseguiam segurar a pressão inicial do time da casa.

Com sete minutos de jogo, as Finais e toda a temporada da NBA viraram de cabeça para baixo quando Haliburton caiu na quadra ao tentar driblar Gilgeous-Alexander.

Seus companheiros de equipe rapidamente cercaram o líder enquanto ele chorava pela dor da lesão e de ter que abandonar a partida.

Com o rosto coberto por uma toalha, Haliburton foi para o vestiário, sem conseguir apoiar o peso na perna direita, e os Pacers confirmaram logo depois que ele não voltaria ao jogo.

“O que aconteceu com Tyrese… parou o coração de todos”, disse o técnico do Indiana, Rick Carlisle, na entrevista coletiva após o jogo no Paycom Center.

“Mas ele vai voltar. Não tenho nenhuma informação médica sobre o que pode ter acontecido, mas ele vai voltar, e acho que vai se recuperar totalmente”.

– O golpe final –

Lutando para resistir, o Indiana recorreu a T.J. McConnell, e o armador mais uma vez correspondeu perfeitamente, sendo muito ativo o time em ambos os lados da quadra.

Para espanto da torcida, os Pacers assumiram a liderança no intervalo após uma cesta de três pontos do armador Andrew Nembhard, faltando apenas três segundos para o estouro do cronômetro.

McConnell continuou imparável no ataque, marcando 13 de seus 16 pontos no terceiro quarto, até a forte defesa do Thunder funcionar.

Sem Haliburton, os Pacers cometeram uma série de turnovers que facilitaram as transições do Oklahoma City sob o comando de Gilgeous-Alexander.

O canadense castigou a defesa de Indiana em todas as posições, cometendo apenas um turnover. O time da casa conseguiu uma sequência de 19 a 2, que os colocou com mais de 20 pontos de vantagem e permitiu que resistissem à última tentativa de virada dos Pacers.

— Resultados das Finais da NBA 2025:

Oklahoma City Thunder – Indiana Pacers (4-3)

5 de junho: Thunder – Pacers 110-111

8 de junho: Thunder – Pacers 123-107

11 de junho: Pacers – Thunder 116-107

13 de junho: Pacers – Thunder 104-111

16 de junho: Thunder – Pacers 120-109

19 de junho: Pacers – Thunder 108-91

22 de junho: Thunder – Pacers 103-91

— Os últimos dez campeões da NBA:

2025: Oklahoma City Thunder

2024: Boston Celtics

2023: Denver Nuggets

2022: Golden State Warriors

2021: Milwaukee Bucks

2020: Los Angeles Lakers

2019: Toronto Raptors

2018: Golden State Warriors

2017: Golden State Warriors

2016: Cleveland Cavaliers

— Maiores campeões da história da NBA (ano do último título):

1. Boston Celtics 18 títulos (2024)

2. Los Angeles Lakers 17 títulos (2020)

3. Golden State Warriors 7 títulos (2022)

4. Chicago Bulls 6 títulos (1998)

5. San Antonio Spurs 5 títulos (2014)

© Agence France-Presse