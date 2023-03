Oito jogadores vão responder por suspeita de manipulação em jogos da Série B de 2022

Cinco dos atletas investigados vestiam a camisa do Sampaio Corrêa no ano passado, dois do Vila Nova e um da Tombense

O Ministério Público de Goiás (MP-GO) está investigando oito jogadores de diferentes clubes que são suspeitos de participarem de um esquema de manipulação de resultados de jogos da Série B de 2022. A operação foi batizada de “Penalidade Máxima”, e a denúncia foi recebida e aceita pela Justila na última quinta-feira (15).

A maioria dos atletas investigados vestiam a camisa do Sampaio Corrêa no ano passado: Mateusinho (hoje no Cuiabá), Allan Godói (que segue no clube), André Queixo (hoje no Ituano), Ygor Catatau (hoje no Sepahan, do Irã) e Paulo Sérgio (hoje no Operário-PR). Os outros são Romário (ex-Vila Nova), Gabriel Domingos (Vila Nova) e Joseph (Tombense).

Os atletas teriam cometido pênaltis em diferentes jogos e foram denunciados pelo crime de corrupção em competições esportivas, com pena de reclusão de dois a seis anos, além de multa. Joseph cometeu a penalidade máxima em Criciúma x Tombense, e Mateusinho a fez em Sampaio Corrêa x Londrina. Os demais atletas do Sampaio citados, segundo o MP-GO, estavam cientes e participaram de alguma forma.

Romário teria recebido R$ 10 mil adiantados para cometer um pênalti no primeiro tempo do jogo entre Vila Nova e Sport, mas acabou não sendo relacionado para a partida. Ele então passou a ser cobrado pelo apostados, que tinha a expectativa de arrecadar R$ 2 milhões. Assim que a equipe goiana soube das suspeitas do esquema de manipulação, rescindiu seu contrato. Nesse ano, chegou a vestir a camisa do Goiânia no estadual, mas também já saiu e está sem time.

Gabriel Domingos não cometeu pênalti, e a princípio, teria apenas emprestado a conta para Romário, seu companheiro de equipe, receber os R$ 10 mil. Entretanto, a investigação mostrou que ele sabia de todo o esquema. Ele segue no Vila Nova.

Joseph vestia a camisa da Tombense e foi o responsável por cometer um pênalti na primeira etapa no jogo contra o Criciúma. A equipe catarinense desperdiçou a cobrança, mas mesmo assim venceu o jogo. Ele chegou a entrar em campo em cinco partidas neste ano, marcando um gol, mas foi afastado do clube por conta das investigações.

Hoje no Cuiabá, Mateusinho está sendo investigado por cometer um pênalti em Sampaio Corrêa x Londrina aos 21 do primeiro tempo. A batida foi desperdiçada, e sua equipe acabou vencendo a partida por 2 a 1.

Outro que não cometeu o pênalti, mas estava envolvido no esquema, é Ygor Catatau, ex-Sampaio e hoje no Irã. Ele sabia que Mateusinho faria a falta na área, e teria participação tanto no sinal de R$ 10 mil como no valor total, de R$ 140 mil, que seriam pagos posteriormente. Mesma situação de Paulo Sérgio, Allan Godói e André Queixo.