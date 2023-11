O jogo de ontem foi para quebrar tabus: o Brasil nunca havia perdido três jogos de Eliminatórias seguidos, e nem tinha sido derrotado jogando em casa

O jogo contra a Argentina ainda nem tinha acabado e eu já tinha recebido mensagem de duas pessoas que não acompanham muito o mundo do futebol, mas assistem quando o assunto é Seleção Brasileira, questionando se o Brasil corria riscos de não ir para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México.

Então, o Brasil vai para a Copa?

A resposta direta e rápida é: sim, seja com mérito, ou não! O Brasil nunca ficou de fora de uma Copa do Mundo, e nesse esquema das Eliminatórias Sul-Americanas em que seis seleções se classificam diretamente, e ainda há uma vaga para repescagem, fica ainda mais difícil de o maior campeão da competição ficar de fora.

Matematicamente, claro, tem chance. Mas ainda restam 12 partidas a serem disputadas no decorrer dos próximos dois anos – e há tempo para se preparar para o próximo jogo, marcado para setembro de 2024.

Mais doído do que a derrota para a Argentina, que é a atual campeã da Copa do Mundo, foi o empate contra a Venezuela, ou a derrota de virada para a Colômbia, onde a equipe comandada por Fernando Diniz não conseguiu mostrar um bom futebol dentro de campo.

A derrota de ontem pode ter passado pela briga na arquibancada, que retardou o início do jogo e mexeu com o emocional dos jogadores. Ou pode ter a ver com a falta de atletas como Neymar e Vini Jr, que estão machucados. O fato é: o Brasil de Diniz já tem mais resultados negativos do que vitórias.

O técnico do Fluminense ainda não conseguiu colocar em prática na Seleção o que fez com o clube carioca. A culpa pelas três derrotas seguidas é somente dele? Longe disso. A Canarinho não possui um diretor de futebol para coordenar a equipe. O cargo está vago desde o início do ano, quando Juninho Pernambucano foi desligado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O jogo de ontem foi para quebrar tabus: o Brasil nunca havia perdido três jogos de Eliminatórias seguidos, e nem tinha sido derrotado jogando em casa. Agora, resta saber os próximos passos da CBF, que ainda sonha com um técnico como Carlo Ancelotti, do Real Madrid, na beira do campo.