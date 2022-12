O adeus da lenda: morre Pelé, aos 82 anos

Um dos maiores atletas de todos os tempos, o ex-jogador lutava contra um câncer de cólon desde setembro de 2021

Nos deixou nesta quinta-feira (29) o Edson Arantes do Nascimento, também conhecido como Rei, Pelé e um dos maiores atletas de todos os tempos. O ex-jogador lutava contra um câncer de cólon desde setembro de 2021 e, aos 82 anos, acabou falecendo.

O corpo dele será velado na Vila Belmiro, onde fez história, em cerimônia aberta ao público. Depois, o sepultamento acontecerá no cemitério de Santos.

Pelé estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o dia 29 de novembro. Na ocasião, o tratamento de quimioterapia foi suspenso, e ele foi diagnosticado com uma infecção respiratória.

A lenda

Nascido no dia 23 de outubro de 1940 em Três Corações-MG e ainda conhecido apenas como Edson, o menino iniciou a carreira no infanto-juvenil do Bauru Atlético Clube, em São Paulo. Demorou pouco para chamar a atenção de grandes clubes, e aos 15 anos, já vestia a camisa do Santos. No ano seguinte, com apenas 16 anos, já vestia a camisa da Seleção Brasileira.

E foi com a amarelinha que Pelé conquistou o mundo. Com 17 anos e oito meses, se tornou o jogador mais novo a vencer uma Copa do Mundo, a de 1958, com 17 anos e 8 meses. Quatro anos depois, estava novamente levantando a taça de campeão Mundial. Em 1970, mais uma Copa do Mundo para o currículo.

O craque deu adeus aos campos em 1977, em uma partida especial de despedida. O jogo foi entre Cosmos e Santos, nos Estados Unidos, e Pelé jogou o primeiro tempo com a camisa do Cosmos e o segundo tempo com a camisa do Santos, clube que o revelou para o mundo.

Mesmo aposentado dos gramados há 45 anos, Pelé segue sendo referência dentro das quatro linhas. Recentemente, na Copa do Mundo do Catar, recebeu homenagens da Seleção Brasileira e também da Fifa, entidade máxima do futebol.