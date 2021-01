Novo reforço do Minas, Karla Alves exalta profissionalismo do clube

PUBLICIDADE

A atleta Karla Alves, novo reforço do Minas Brasília para a temporada 2021, exaltou o profissionalismo e o carinho que o clube demonstra para com suas atletas.

“Estou muito feliz em poder vestir a camisa do Minas! Sei o carinho com que tratam a modalidade e o profissionalismo com as atletas, isso me cativou. Vou dar o meu melhor pelo clube e espero que tenhamos um ano de grandes êxitos”, disse a jogadora. Karla estava no Palmeiras desde 2019, onde fez 41 jogos e anotou dois gols.

Fundamental no meio-campo da equipe do alviverde, a atleta conquistou a Copa Paulista em 2019. Revelada pelo Foz Cataratas FC em 2015, Karla também teve passagem pelo Santos, onde conquistou o Campeonato Brasileiro de 2017 e o Paulista de 2018.

Além do sucesso em clubes, a meia também conta com diversas passagens pelas categorias de base da Seleção Brasileira, integrando a equipe campeã do Sul-Americano Sub-20 de 2018 e que disputou o Mundial Sub-20 no mesmo ano.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Volante de muita qualidade, Karla possui como característica principal a quebra de linhas com passes e dribles, organizando o meio campo. A atleta será peça fundamental para o elenco das Minas na temporada 2021, que terá pela frente o Campeonato Brasileiro e o Candangão.