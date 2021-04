No UFC 261, Chris Weidman fratura a perna em chute idêntico ao de Anderson Silva

Ele não percebeu e ainda tentou apoiar seu peso na perna quebrada, dobrando seu pé para trás, mas caiu com dores e o combate foi encerrado

O UFC 261, em Jacksonville, na Flórida, Estados Unidos, ficou marcado pela impressionante lesão de Chris Weidman, que quebrou a perna em uma cena idêntica a que vivera Anderson Silva em 2013 justamente diante do americano. Neste sábado, ele viveu o outro lado da moeda e, ao tentar um chute baixo, fraturou a perna direita e viu o jamaicano vencer a luta por nocaute técnico aos 17 segundos do primeiro round.

No início do combate, Weidman aplicou um chute de perna direita, muito semelhante ao que o Spider tentou diante dele há oito anos, mas Hall firmou a perna e a canela do americano encontrou justamente o joelho do adversário. Ele não percebeu e ainda tentou apoiar seu peso na perna quebrada, dobrando seu pé para trás, mas caiu com dores e o combate foi encerrado.

A cena chocante e angustiante chocou as cerca de 15 mil pessoas que lotaram a arena de Jacksonville, marcando o retorno do público ao UFC, que foi ao ginásio pela primeira vez desde o início da pandemia de covid-19. O resultado oficial foi nocaute técnico para o jamaicano.

Weidman deixou o octógono de maca e com muitas dores. Uriah Hall, último oponente de Anderson Silva no UFC, parecia não acreditar na cena que havia acabado de presenciar e permaneceu estático.

O combate em que o “Spider” fraturou a perna foi a revanche contra Chris Weidman. Eles se enfrentaram em 28 de dezembro de 2013. A fratura na perna esquerda a 1min16s do primeiro round matou o sonho do brasileiro de reconquistar o cinturão que perdera para o americano cinco meses antes, no UFC 162, quando foi derrotado por nocaute.

Com o sentimento de quem conhecer a dor de Weidman, Anderson se solidarizou com o americano por meio de uma mensagem nas redes sociais. O ex-campeão do UFC desejou uma boa recuperação ao antigo algoz, conhecido por ser o primeiro oponente a desbancar o brasileiro no Ultimate.

“Meus profundos e mais sinceros sentimentos, campeão. Tenha fé, desejo uma ótima recuperação. Nesse momento, desejo a você e toda sua família muita luz, muito amor e sabedoria. Aos fãs do esporte, respeitem este momento deste incrível guerreiro. Vamos torcer para que logo ele esteja 100%. Deus abençoe você e sua família, Cris”, escreveu o Spider.

OUTRAS LUTAS – Na luta principal do UFC 261, o nigeriano Kamaru Usman venceu o americano Jorge Masvidal por nocaute ao encaixar um direto de direita espetacular no queixo do rival a 1min02s do segundo round e manteve pela quarta vez o cinturão dos meio-médios.

Já Jéssica “Bate-Estaca” não foi páreo para Valentina Shevchenko, que segue reinando no peso-mosca (até 57kg). A lutadora do Quirguistão não tomou conhecimento da brasileira, dominou todo o confronto e venceu por nocaute aos 3min19s do segundo assalto para garantir a quinta defesa de cinturão bem-sucedida na categoria.

Estadão Conteúdo