No duelo entre as maiores torcidas do Brasil, Corinthians recebe o Flamengo pela Libertadores

Pelo Brasileirão, as equipes se enfrentaram no mês passado, na Neo Química Arena, e o Corinthians ganhou com gol contra de Rodinei

Na noite desta terça-feira (2), começa a busca por uma vaga na semifinal para Corinthians e Flamengo. Na Neo Química Arena, a bola rola a partir das 21h30 para as equipes de maiores torcidas do Brasil. A partida será transmitida pelo SBT e pela Conmebol TV.

A volta está marcada para a próxima terça-feira (9), no mesmo horário, no Maracanã. Em caso de igualdade nos placares, a classificação será decidida nos pênaltis. Quem passar, além de garantir a vaga na semifinal, embolsa um prêmio de cerca de R$ 10,3 milhões. Na próxima fase, o vencedor deste confronto pega o classificado entre Vélez e Talleres.

Na última vez em que as equipes se enfrentaram na Libertadores, em 2010, foi válido pelas oitavas de final. E depois de uma vitória para cada lado, melhor para o Flamengo, que fez um gol fora de casa na época que ainda era critério de desempate.

Corinthians

A equipe comandada por Vítor Pereira é vice-líder do Brasileirão e vem de vitória contra o Botafogo na última rodada do nacional mesmo tendo poupado alguns jogadores. Para a partida de hoje, o Corinthians terá a volta de atletas como Fagner, Maycon, Willian e Yuri Alberto. Róger Guedes, com atuação abaixo do esperado, deve começar no banco.

No duelo entre as equipes no Campeonato Brasileiro, a equipe paulista levou a melhor. O jogo aconteceu no dia 10 de julho e, apesar de grande pressão rubro-negra, o Timão saiu vitorioso com gol contra marcado por Rodinei.

Flamengo

Sem perder há seis jogos – a última derrota foi exatamente contra o Corinthians -, Dorival Júnior parece ter encontrado a fórmula secreta para fazer a equipe jogar bem. Na última rodada do nacional, com um time misto, venceu o Atlético Goianiense por 4×1, com Vidal fazendo o primeiro gol pela equipe.

O Flamengo deve ir à campo com força máxima, com a mesma equipe que jogou contra o Atlético Mineiro e Athletico Paranaense pela Copa do Brasil, com Pedro e Gabigol no ataque. Vidal e Cebolinha, que chegaram nessa última janela, devem estar no banco. Pulgar foi regularizado, mas ainda não tem condições de jogo. Diego Alves, Rodrigo Caio e Bruno Henrique, no DM, são desfalques.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ficha técnica

Corinthians x Flamengo

Neo Química Arena, São Paulo-SP – 02/08/2022, às 21h30 – jogo de ida das quartas de final da Libertadores

Árbitro: Patrício Loustau, da Argentina

Assistentes: Juan Pablo Belatti e Facundo Rodríguez, ambos da Argentina

Quarto árbitro: Nicolas Lamolina, da Argentina

Árbitro de vídeo: Germán Delfino, da Argentina