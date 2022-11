No Catar, Ronaldo Fenômeno testa positivo para covid-19

O ex-atleta estaria presente no estádio para acompanhar a estreia da Seleção Brasileira hoje, contra a Sérvia

Grande nome do pentacampeonato de 2002, Ronaldo Fenômeno, que está no Catar para acompanhar a Copa do Mundo deste ano, testou positivo para a covid-19. A informação foi confirmada pelo ex-atleta por meio de vídeo nas redes sociais.

“Ontem à noite eu tive pequenos sintomas de gripe e não me preocupei muito. Mas hoje de manhã acordei ainda com os sintomas, uma gripe leve, e acabei fazendo o teste de covid para tirar a dúvida e testei positivo. Ficarei isolado pelos próximos cinco dias no meu quarto do hotel”, disse o Fenômeno.

Hoje empresário e dono de clubes como o Cruzeiro e Real Valladolid, Ronaldo revelou que iria ao estádio acompanhar a estreia da Seleção Brasileira hoje, contra a Sérvia, mas que agora verá o jogo pela televisão, mas aproveitou para desejar sorte para a equipe em busca do hexa.