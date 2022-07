No Castelão, Fortaleza e Fluminense se enfrentam

Quando as equipes se enfrentaram pelo primeiro turno do Brasileirão, o tricolor carioca levou a melhor, vencendo por 1×0 fora de casa

Para fechar a rodada de jogos de ida das quartas de final da Copa do Brasil, a bola rola hoje, a partir das 20h30, para Fortaleza e Fluminense, no estádio Castelão.

Em maio, quando as equipes se enfrentaram pelo primeiro turno do Brasileirão, o tricolor carioca levou a melhor, vencendo por 1×0 fora de casa. Na ocasião, Luiz Henrique, hoje no espanhol Betis, foi o autor do gol.

No campeonato de pontos corridos, o Leão de Pici não está bem. Depois de 19 rodadas, a equipe se encontra na lanterna do Brasileirão, com apenas 15 pontos conquistados. Já o Fluminense ocupa a terceira colocação com 34 pontos, cinco a menos que o líder.

Mas na Copa do Brasil, a equipe comandada por Vojvoda passou pelo Vitória e pelo Ceará, seu maior rival, e busca um bom resultado em casa para tentar se manter vivo na competição. Para o duelo de hoje, o clube fez uma promoção de ingressos para lotar o Castelão, com preços que variam de R$ 10 a R$ 75, a meia. Todos os atletas estão à disposição para este jogo.

Do outro lado, o Fluminense está há 10 jogos sem saber o que é perder, com dois empates e oito vitórias. A classificação para as quartas aconteceu após eliminar o Cruzeiro, maior campeão da competição, com duas vitórias e um placar agregado de 5×1. Para hoje, Fernando Diniz não poderá contar com Alan, reforço anunciado ainda em junho, mas que ainda não foi regularizado, e com Nathan e David Braz, que estão no DM.

Ficha técnica

Fortaleza x Fluminense

Estádio Castelão, Fortaleza-CE – 28/07/22, às 20h30 – jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil

Árbitro: Raphael Claus – SP (FIFA)

Assistente 1: Danilo Ricardo Simon Manis – SP (FIFA)

Assistente 2: Daniel Paulo Ziolli – SP

Quarto árbitro: Adriano Barros Carneiro – CE

Analista de campo: Paulo Silvio dos Santos – CE

Árbitro de vídeo: Daiane Caroline Muniz dos Santos – SP (FIFA)