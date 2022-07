São Paulo recebe o América-MG pela Copa do Brasil

Enquanto o tricolor paulista vem de uma classificação emocionante contra o Palmeiras nos pênaltis, o América-MG está invicto na competição

Dando o primeiro passo em busca de uma vaga na semifinal da Copa do Brasil, o São Paulo vai receber o América-MG na noite de hoje, a partir das 20h, no Morumbi. A volta está marcada para o dia 18 de agosto, em Minas Gerais.

Para ambas as equipes, um futuro título da competição seria inédito. A equipe paulista tem um vice-campeonato, do ano 2000, além de ter chegado quatro vezes nas semifinais. Já os mineiros chegaram na semifinal apenas uma vez, em 2020, quando foram eliminados pelo Palmeiras, campeão da edição.

As equipes se enfrentaram há pouco mais de um mês, no dia 12 de junho, também no Morumbi, palco do jogo de hoje. Na ocasião, pelo Brasileirão, o tricolor paulista levou a melhor, vencendo por 1×0 com gol marcado pelo Patrick.

O São Paulo vem de uma classificação em cima do grande rival, o Palmeiras, com quem também decidiu o Campeonato Paulista. Mas diferente do estadual, o tricolor levou a melhor dessa vez. Após vencer o jogo de ida, a equipe foi derrotada na volta, mas levou a melhor nos pênaltis.

O técnico Rogério Ceni poderá ter reforço para a partida de hoje, já que o volante Giuliano Galoppo, anunciado há dois dias, já foi inscrito no BID e pode estrear. O goleiro Jandrei e os zagueiros Miranda e Léo se recuperaram e também estão à disposição. Entretanto, o DM está lotado, com Reinaldo, Alisson, André Anderson, Walce, Patrick, Caio, Luan e Arboleda.

Defendendo o 100% de aproveitamento na Copa do Brasil com quatro vitórias em quatro jogos – duas contra o CSA e duas contra o Botafogo -, além da melhor defesa, com nenhum gol tomado, o América-MG chega com moral nas quartas de final. No Brasileirão, a equipe mineira saiu da zona de rebaixamento na última rodada ao vencer o Atlético Goianiense fora de casa.

Para o jogo de hoje, Mancini não poderá contar com Aloísio, Alê, Wellington Paulista e Jori, que estão no DM. Mas o técnico terá a volta de Pedrinho, recuperado de cirurgia, e de Danilo Avelar, que estava sendo poupado.

Ficha técnica

São Paulo x América-MG

Estádio Morumbi, São Paulo-SP – 28/07/2022, às 20h – jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil

Arbitragem

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Bruno Boschilia (PR)

Quarto árbitro: Thiago Luis Scarascati (SP)

VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)