Neymar só recebeu três votos para melhor do mundo

Além Neymar, Messi votou em Mbappé como segunda opção e no também francês Benzema como o terceiro

Após a cerimônia que premiou o argentino Lionel Messi e a espanhola Alexia Putellas como os melhores jogadores de 2022, a Fifa divulgou a lista completa com os votos dos treinadores e capitães das seleções nacionais associadas à entidade e dos jornalistas do mundo inteiro que fizeram parte júri que definiu os vencedores da eleição.

Enquanto Messi ficou em primeiro na votação entre os homens e o francês Kylian Mbappé foi o segundo mais votado, o brasileiro Neymar, companheiro dos dois no Paris Saint-Germain (FRA), recebeu somente três votos como primeira opção de melhor jogador do mundo: de Messi, Thiago Silva (capitão do Brasil) e Tite (ex-técnico seleção brasileira).

Além Neymar, Messi votou em Mbappé como segunda opção e no também francês Benzema como o terceiro.

Thiago Silva, por sua vez, indicou Neymar em primeiro, Messi em segundo e Benzema em terceiro. Já Tite teve votação semelhante a de seu ex-capitão, com Neymar e Messi em primeiro e segundo, mas optou por Mbappé em terceiro.

Ao todo, Neymar foi citado 24 vezes. Além dos três votos como primeiro, ele foi indicado como o segundo melhor do mundo pelos capitães da Etiópia, Malawi, Malásia e Paraguai, e também pelo jornalista indicado pelas Ilhas Salomão. Outros 16 votantes colocaram o brasileiro como o terceiro melhor do mundo.

Vinicius Junior, do Real Madrid, também recebeu três votos como primeira opção de melhor do mundo na lista dos técnicos, capitães e jornalistas. Mohamed Salah, capitão do Egito, Emmanuel Gustave Samnick, jornalista de Camarões, e Crofton Utukana, jornalista das Ilhas Salomão, votaram no brasileiro.

O atacante recebeu, ao todo, 18 citações considerando a primeira, segunda e terceira opções do júri.

Haaland

Dois franceses subiram ao pódio ao lado de Messi na premiação da Fifa que elegeu o melhor jogador do mundo em 2022. Enquanto o argentino ficou em primeiro, com 52 pontos no sistema da Fifa, Mbappé foi o segundo, com 44, e Benzema foi o terceiro, com 34.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Curiosamente, nem Mbappé nem Benzema foram escolhidos como a primeira opção de Christian Ollivier, o jornalista escolhido pela Fifa para representar a mídia francesa.

O profissional da emissora RTL indicou o norueguês Erling Haaland, do Manchester City, como a primeira opção dele. Mbappé e Benzema ficaram com a segunda e terceira indicações, respectivamente.

Já o técnico francês Didier Deschamps e o capitão Hugo Lloris votaram em Mbappé como primeira opção, Benzema em segundo e Messi em terceiro.

Vale lembrar que os franceses foram derrotados pelos argentinos na decisão da última Copa do Mundo, no Qatar, título que foi fundamental para Messi ser eleito o melhor jogador do planeta mais uma vez.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CR7 sem voto

Desde 2003, quando tinha 19 anos, o craque português sempre ganhou votos na eleição da Fifa, Desta vez, porém, nenhum dos técnicos, capitães e jornalistas especializados indicaram Cristiano Ronaldo para a primeira, segunda ou terceira opção de suas listas.

Nem mesmo Pepe, capitão de Portugal, Roberto Martíez, treinador da seleção, e Vitor Hugo Santos Serpa, jornalista português, indicaram o craque luso para seu top 3 na votação.

Pepe escolheu, respectivamente, Mbappé, Modric e Benzema. Roberto Martíez votou em Messi, Kevin De Bruyne e Mbappé. Enquanto Serpa indicou Messi, Benzema e Mbappé.