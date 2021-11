Neymar sente incômodo muscular e não enfrenta a Argentina

O Brasil lidera as Eliminatórias com 34 pontos, seis a mais do que a Argentina, segunda colocada das Eliminatórias

O atacante Neymar sentiu um incômodo muscular na coxa esquerda e não embarcou com a seleção brasileira para o jogo desta terça (16), contra a Argentina, em San Juan, pelas Eliminatórias. O Brasil já está classificado para a Copa do Mundo do Qatar.



A partida, que começa às 20h30 (horário de Brasília), terá transmissão da Globo e do SporTV.



Como a equipe tem a vaga assegurada no Mundial de 2022, o jogador do Paris Saint-Germain (FRA) conversou com a comissão técnica da seleção e optou por se preservar para o duelo contra o Manchester City, na próxima quarta (24), pela Champions League.



“Após o treino realizado na Academia de Futebol do Palmeiras na manhã desta segunda-feira (15), o atleta Neymar Jr. queixou-se de dores na região do adutor da coxa esquerda”, disse a CBF (Confederação Brasileira de Futebol), em nota.



“Neymar Jr. relatou insegurança com a situação e por não haver tempo hábil para a realização de exames complementares, a comissão técnica optou por preservar o jogador que não viajará com a delegação da seleção brasileira para San Juan, local do jogo desta terça-feira (16) contra a Argentina”, completou a confederação.



Na última rodada, Neymar deu a assistência para Lucas Paquetá marcar o gol da vitória sobre a Colômbia, por 1 a 0, em São Paulo, resultado que confirmou a presença da seleção no Mundial de 2022.



