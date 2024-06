Neymar expressa sonho de jogar pelo Flamengo

Atleta do Al Hilal da Arábia Saudita, o craque brasileiro Neymar Júnior mais uma vez reafirmou a sua vontade de um dia defender as cores do Flamengo. O atleta que se recupera de lesão esteve no Maracanã para acompanhar a vitória do rubro-negro por 2 a 0 nesta quinta-feira (13).

Com o fim da temporada do futebol árabe, o jogador está no Brasil no estágio final de recuperação para voltar aos gramados. Em entrevista para a Fla TV, canal do Flamengo no Youtube, Neymar se declarou para o clube.

“Sempre disse isso que quero jogar no Flamengo. Obviamente, o Flamengo é meu segundo time do coração, porque meu primeiro é o Santos. Com todo o respeito ao time que me criou e do qual sou fã desde pequeno, mas tenho um carinho muito grande pelo Flamengo e, claro, seria um prazer enorme se um dia eu pudesse jogar aqui. Não sei se um dia jogarei no Flamengo, isso só Deus sabe. Ainda tenho contrato no Al-Hilal, continuo por lá, mas não sei. O futuro ninguém sabe”.

Neymar chegou ao clube saudita no fim de 2023 e fez poucos jogos por causa da lesão grave no joelho esquerdo. O atleta brasileiro tem contrato até o fim de 2025.

Na quinta-feira, Neymar também publicou foto com a camisa do Flamengo com o nome do atacante Gabigol enquanto fazia bicicleta na academia. Essa não foi a primeira vez que Neymar apareceu vestindo uma camisa do clube carioca.