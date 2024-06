Bahia derruba invicto Fortaleza e mantém vice-liderança do Brasileirão

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

Mesmo sem fazer uma partida brilhante, o Bahia foi eficiente e venceu o Fortaleza por 1 a 0, nesta quinta-feira (13), na Arena Fonte Nova. O duelo foi válido pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Renato Kayzer até marcou no primeiro tempo, mas o gol do Fortaleza foi bem anulado por impedimento.

Os cearenses buscaram mais o ataque, mas o duelo foi truncado nos primeiros 45 minutos.

No segundo tempo, Jean Lucas marcou o único gol da partida. Antes, Biel tinha acertado a trave para o Bahia. O Fortaleza até pressionou no fim, mas não conseguiu o empate

Com a vitória, o Bahia chegou aos 17 pontos em oito jogos, e manteve a vice-liderança (o time começou a rodada nesta posição). Os comandados de Rogério Ceni têm a mesma pontuação do líder Flamengo, mas levam desvantagem no saldo de gols (4 a 8).

O Fortaleza, derrotado pela primeira vez na competição, ficou com 10 pontos. A equipe perdeu posições e agora é a 11ª colocada, após sete jogos.

O Bahia encara o Criciúma na nona rodada do Brasileirão. As equipes entram em campo no Estádio Heriberto Hulse, no próximo domingo (16), às 18h30 (de Brasília).

O Fortaleza também volta a campo no próximo domingo (16), às 18h30 (de Brasília). A equipe visita o Cuiabá, na Arena Pantanal.

O JOGO

Com mais posse de bola, o Fortaleza ficou mais tempo no campo de ataque, buscando, com paciência, mas sem sucesso, construir suas chances de gol. O Bahia se propôs a atacar de forma mais rápida, com poucos toques até chegar à área adversária. O primeiro tempo foi truncado, com uma leve superioridade dos visitantes. No entanto, cada time teve uma grande chance dentro de sua proposta.

O Bahia quase abriu o placar aos 13 minutos. Everton Ribeiro levou a bola até a meia-lua e rolou para Jean Lucas, que apareceu como elemento surpresa. Cara a cara com o goleiro, o volante pegou mal na bola e isolou.

O Fortaleza até marcou, mas o gol foi anulado. Aos 34 minutos, Breno Lopes cruzou na marca do pênalti e Renato Kayzer cabeceou forte, no canto, para marcar. A arbitragem apontou impedimento do atacante do Fortaleza, e o gol foi bem anulado.

O Fortaleza continuou tomando a iniciativa no ataque, mas colheu os frutos mais cedo. Logo aos 3 minutos, Martínez avançou com liberdade e arriscou de fora da área. Marcos Felipe rebateu e, após a zaga afastar parcialmente, a bola voltou para Martínez, que finalizou de novo. Desta vez, a redonda passou muito perto do ângulo direito do goleiro.

Martínez desperdiçou mais uma chance no bom momento do Fortaleza. Aos oito minutos, após cruzamento da direita, o meia se jogou para se antecipar à defesa e tocar na bola na primeira trave. A redonda passou muito perto da trave e Renato Kayzer quase conseguiu completar para as redes.

Mesmo sem criar, o Bahia quase marcou duas vezes, em chances que o Fortaleza proporcionou em dois erros de Titi. Primeiro, aos 16′, o zagueiro se enrolou na saída de bola e foi desarmado por Estupiñán; o atacante do Bahia avançou com apenas o goleiro à sua frente, mas pegou mal na bola na hora de bater. Mesmo assim, ela passou perto da trave e assustou.

Aos 23′, o Bahia acertou a trave. A melhor chance do jogo até então saiu de um passe em elevação que Titi afastou para trás. Biel ficou com a bola, cortou um zagueiro e bateu forte, dentro da área. A bola explodiu na trave.

Depois das chances, o Bahia melhorou na partida, e passou a dominar as ações ofensivas. O Fortaleza, por sua vez, apostava nos contra-ataques. Aos 29′, Estupiñan foi lançado por Biel na grande área. Ele bateu forte, mesmo sem ângulo, e obrigou João Ricardo a fazer grande defesa.

Dobradinha Everton Ribeiro e Jean Lucas funciona e o Bahia abre o placar. Se no primeiro tempo, o volante desperdiçou uma chance clara, aos 35′ da segunda etapa, ele não perdoou. Everton Ribeiro cruzou da direita e Jean Lucas se antecipou na primeira trave para cabecear forte e marcar.

Com mais jogadores ofensivos em campo, o Fortaleza foi em busca do empate no fim da partida. Após uma falha da defesa do Bahia, Machuca ficou cara a cara com Marcos Felipe, que fez uma ótima defesa.

Apostando principalmente em bolas na área, os visitantes tentaram até o fim, mas não conseguiram o empate.

Estádio: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Data e horário: 13 de junho de 2024 (quinta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima

Cartões amarelos: Kanu, Caio Alexandre e Marcos Felipe (BAH); Juan Pablo Vojvoda (FOR)

Gol: Jean Lucas, aos 35 minutos do segundo tempo

BAHIA

Marcos Felipe; Gilberto (Cicinho), Gabriel Xavier, Rezende e Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly (Carlos De Pena); Ademir (Biel) e Everaldo (Estupiñán). T.: Rogério Ceni

FORTALEZA

João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Felipe Jonatan; Pedro Augusto, Zé Welison (Machuca), Martínez (Yago Pikachu) e Hércules (Pochettino); Renato Kayzer (Lucero) e Breno Lopes (Pedro Rocha). T.: Juan Pablo Vojvoda