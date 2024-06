Estêvão brilha como garçom, e Palmeiras vence o Vasco sem dificuldades

FLAVIO LATIF

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

O Palmeiras venceu o Vasco por 2 a 0 nesta quinta-feira (13), no Allianz Parque, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Piquerez abriu o placar e Rony ampliou.

A equipe comandada por Abel Ferreira dominou o Vasco do início ao fim do jogo e teve muitos méritos na vitória. Estêvão se destacou com duas assistências, e Raphael Veiga também foi muito aplaudido ao ser substituído após uma boa atuação.

Com a vitória, o Palmeiras chegou aos 14 pontos e subiu para a sexta posição na tabela. A diferença para o líder Flamengo é de três pontos.

O Cruzmaltino permaneceu com seis pontos na 14ª colocação. São duas vitórias e seis derrotas no Brasileirão.

O Alviverde volta a campo na próxima segunda-feira (17), às 20h30 (de Brasília), contra o Atlético-MG, na Arena MRV.

Já o Vasco joga no domingo (16), contra o Cruzeiro, em São Januário, às 18h30.

O JOGO

O Palmeiras teve uma postura diferente dos últimos jogos e buscou o gol desde o primeiro minuto de jogo. O goleiro Léo Jardim foi muito importante para manter a igualdade no placar, mas ele não teve a menor chance de defesa no gol marcado por Piquerez após uma grande jogada de Estêvâo. No total, o Alviverde deu 22 finalizações na etapa inicial e mereceu a vantagem.

Já o Vasco teve muitas dificuldades para ficar com a bola no pé e abusou das bolas longas para Vegetti. O centroavante argentino tentou se virar do jeito que podia, mas teve pouquíssima ajuda.

Luan foi homenageado pela presidente Leila Pereira e pelo vice-presidente Paulo Buosi no intervalo da partida após oito anos no clube e doze títulos conquistados. Os telões do Allianz Parque mostraram um vídeo com vários momentos marcantes do defensor pelo Alviverde.

Ele também foi presenteado com uma camisa comemorativa pelos 265 jogos que fez pelo Palmeiras. Luan foi negociado com o Toluca, do México, por 3,5 milhões de dólares (cerca de R$ 18,7 milhões na cotação atual).

LANCES IMPORTANTES

Palmeiras chega com perigo logo no primeiro minuto de jogo. Zé Rafael recuperou bola na intermediária e ajeitou para Aníbal. O argentino deixou de calcanhar para Veiga, que finalizou colocado e levou muito perigo para o gol de Léo Jardim.

Léo Jardim salva o Vasco. Aos 11, Veiga arriscou um novo chute de fora e o goleiro vascaíno fez uma boa defesa espalmando para escanteio.

Vasco também chega com perigo. Rossi recebeu passe de Vegetti, viu espaço na marcação e arriscou um chute de muito longe. A bola passou perto do gol de Weverton.

Golaço do Palmeiras. Aos 25, Estêvão carregou a bola para dentro da área, driblou dois defensores e tocou para trás. Piquerez apareceu livre para bater colocado e abrir o placar para o Alviverde.

Rony amplia para o Palmeiras. Aos 10 minutos do 2º tempo, Rocha tabelou com o Estêvão pelo lado direito, o camisa 41 invadiu a área e tocou para Rony, que só teve o trabalho de empurrar para o fundo do gol. 2 a 0.

Vegetti desconta para o Vasco, mas gol é anulado. Aos 23 minutos, o atacante argentino completou cruzamento para o fundo das redes, mas o árbitro anulou o gol por uma falta de Vegetti no zagueiro Murilo antes da finalização.

Zé Rafael faz o terceiro do Palmeiras, mas gol também á anulado. Aos 33, Veiga e Mayke tabelaram pelo lado direito, o lateral tocou para Marcos Rocha, e o camisa 2 cruzou rasteiro para trás. Zé Rafael acertou um chutaço e fez o terceiro. Mas após ser chamado pelo VAR, a arbitragem também anulou o gol por uma falta na origem da jogada.

Estádio: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Público: 37.641

Renda: R$ 3.025.701,01

Árbitro: Ramon Abatti Abel (Fifa/SC)

Assistentes: VFabricio Vilarinho da Silva (Fifa/GO) e Eduardo Gonçalves da Cruz (MS)

VAR: Wagner Reway (VAR-FIFA)/ES

Cartões amarelos: Rony (PAL); Sforza (VAS)

Gol: Piquerez, aos 25 minutos do 1º tempo, e Rony, aos 10 minutos do 2º tempo (PAL)

PALMEIRAS

Weverton, Marcos Rocha, Naves, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Zé Rafael (Fabinho) e Raphael Veiga (Gabriel Menino); Estêvão (Caio Paulista), Lázaro (Mayke) e Rony (Flaco López). T.: Abel Ferreira

VASCO

Léo Jardim; Puma Rodríguez (Victor Luis), Rojas (Sforza), Maicon, Léo e Lucas Piton (Paulo Henrique); Galdames e Zé Gabriel (Hugo Moura); David (Adson), Rossi (Rayan) e Vegetti. T.: Álvaro Pacheco