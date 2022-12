Neymar e Marquinhos voltam a treinar no PSG após eliminação na Copa

Ambos os jogadores voltaram a treinar após 13 dias da eliminação da Seleção Brasileira para a Croácia, nas quartas de final da Copa do Mundo

Após Kylian Mbappé e Achraf Hakimi se reapresentarem ao Paris Saint-Germain na quarta-feira, Neymar e Marquinhos voltaram a treinar com a equipe francesa nesta quinta (22), segundo fotos publicadas nas redes sociais do clube.

Ambos os jogadores estão “de volta aos treinos” após 13 dias da eliminação da Seleção Brasileira para a Croácia, nas quartas de final da Copa do Mundo.

Na conta do Instagram do clube parisiense, Marquinhos aparece em campo fazendo diversos atividades. O capitão também se exercitou em uma bicicleta ergométrica como Mbappé, que voltou aos treinamentos apenas três dias depois da final do Mundial.

Consultado pela AFP, o PSG não confirmou se Neymar precisaria realizar algum trabalho específico de recuperação para tratar a lesão no tornozelo que sofreu ainda na fase de grupos do torneio.

Os brasileiros ganharam dez dias de descanso após a participação na Copa, enquanto outros jogadores do clube francês que também estiveram no Catar já retornaram à Paris.

Lionel Messi, líder da conquista da Argentina, por sua vez, só volta no início de janeiro.

O PSG o Strasbourg na próxima semana, pela 16ª rodada do Campeonato Francês.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

© Agence France-Presse