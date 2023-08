Neymar é homenageado com drones e apresentação terá mosaico de boas-vindas

O time precisou mudar a locação do jogo, transferindo para um estádio com maior capacidade, já que a apresentação de Neymar aumentou a demanda da torcida

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

A chegada de Neymar ao futebol saudita já rendeu um voo no avião de R$1 bilhão do príncipe Alwaleed bin Talal, uma homenagem com drones na noite de ontem e o Al-Hilal agora prepara uma festa para a apresentação do novo camisa 10.

Na noite da sua chegada, os céus de Riad viram o rosto de Neymar ser desenhado por drones, dando as boas vindas à nova contratação do Al-Hilal.

A apresentação do brasileiro já vai ser neste sábado, no Estádio Internacional Rei Fahd, antes da partida contra Al-Fayha, com direito a mosaico especial para a estrela e todos os 68 mil ingressos vendidos.

O time precisou mudar a locação do jogo, transferindo para um estádio com maior capacidade, já que a apresentação de Neymar aumentou a demanda da torcida.

Ainda não se sabe se Neymar vai estrear pelo time. O brasileiro voltou de uma lesão no tornozelo que sofreu em fevereiro recentemente e participou da pré-temporada europeia. O jogo contra o Al-Fayha é válido pela segunda rodada do Campeonato Saudita.