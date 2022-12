Neymar é expulso de jogo do PSG por simulação e tapa no rosto do adversário

Os cartões saíram nos minutos 61 e 62 da partida. Na primeira jogada, Neymar deixou a mão no rosto do adversário e levou um amarelo

Neymar foi expulso do jogo entre Paris Saint-Germain e Strasbourg, nesta quarta-feira (28), em sua primeira partida após a Copa do Mundo. Ele tomou dois cartões amarelos em dois minutos -o primeiro por dar um tapa no rosto do adversário, e o segundo por simular um pênalti.

Os cartões saíram nos minutos 61 e 62 da partida. Na primeira jogada, Neymar deixou a mão no rosto do adversário e levou um amarelo. Na segunda, invadiu a área com a bola e se jogou após a aproximação do zagueiro.

O PSG empatava por 1 a 1 no momento da expulsão. Marquinhos havia aberto o placar de cabeça, com assistência do próprio Neymar, mas em um lance de infelicidade também fez contra. No fim, Mbappé salvou no último minuto, e o PSG venceu por 2 a 1.

Neymar não era expulso desde abril de 2021, quando também levou dois cartões amarelos em jogo do Francês, daquela vez contra o Lille, um confronto direto pelo título que o PSG acabaria por perder.

Ele vai cumprir suspensão na partida contra o Lens, neste domingo, o primeiro dia de 2023. Só deve voltar a jogar na sexta-feira que vem (6), contra o