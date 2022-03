Neymar e Donnarumma brigam e precisam ser separados no PSG, diz jornal

Segundo o diário, a discussão começou quando Neymar recriminou o goleiro por ter falhado no primeiro gol de Karin Benzema na partida, o que recolocou o Real Madrid na disputa

O clima parece não ter sido dos melhores no vestiário do PSG após a derrota por 3 a 1 e eliminação para o Real Madrid na Liga dos Campeões da Europa. De acordo com o jornal espanhol Marca, Neymar e o goleiro italiano Gianluigi Donnarumma discutiram forte no vestiário e precisaram ser contidos por outros membros da delegação.

Segundo o diário, a discussão começou quando Neymar recriminou o goleiro por ter falhado no primeiro gol de Karin Benzema na partida, o que recolocou o Real Madrid na disputa. O italiano teria se irritado e lembrado Neymar de que o segundo gol do time espanhol nasceu de uma decisão errada do brasileiro.

A conversa ficou ainda mais quente e, de acordo com o jornal, os dois quase partiram para a briga. Ambos teriam sido contidos no vestiário.

No lance, Donnarumma demora para dar um chutão na bola e levou um tranco do atacante francês. A bola sobrou para Vinicius Junior, que devolveu para Benzema abrir o placar.