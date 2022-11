Neymar e Danilo estão fora da fase de grupos da Copa do Mundo

Neymar, que também deixou o campo machucado, ainda passa por exames para descobrir a gravidade da lesão no tornozelo

A Seleção Brasileira estreou ontem (24) na Copa do Mundo 2022. No período pré-competição, os adversários sofreram com lesões e cortes, o que não aconteceu com o grupo de Tite – a única lesão confirmada foi de Coutinho, antes mesmo da convocação do técnico.

Entretanto, a marcação pesada do jogo de ontem, que acabou com vitória brasileira, já causou a primeira baixa: Danilo e Neymar sofreram lesões no tornozelo e só voltarão nas oitavas de final, em caso de classificação da Seleção Brasileira.

O caso de Danilo, segundo o médico da seleção, era menos preocupante. Já o camisa 10 Neymar saiu do jogo chorando e foi possível ver o tornozelo do atacante do PSG bem inchado.

Eles não foram com o resto do elenco para o treino desta manhã, no estádio Grand Hamad, e seguiram para a realização de mais exames e para a fisioterapia.

O Brasil volta a jogar na próxima segunda-feira (28), contra a Suíça, buscando a classificação antecipada. Para este jogo, Tite pode usar Daniel Alves ou Militão, que já foi testado como lateral, para o lugar de Danilo. Rodrygo, que chegou a entrar no jogo de ontem, é cotado para a posição de Neymar. Caso opte por trocar a formação, o técnico tem Fred como opção como volante.