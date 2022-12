Neymar diz que Pelé ‘transformou o futebol em arte’

Em texto compartilhado nas redes sociais, o jogador do Paris Saint-Germain diz que Pelé “mudou tudo” e “transformou o futebol em arte”

Principal nome do futebol brasileiro na atualidade e herdeiro da lendária camisa 10 de Pelé na seleção brasileira, o atacante Neymar prestou homenagem ao Rei do Futebol, morto nesta quinta-feira (29).

Neymar segura faixa em homenagem a Pelé durante o jogo contra a Coreia do Sul, nas oitavas de final da Copa do Mundo e 2022, no Qatar.

Neymar segura faixa em homenagem a Pelé durante o jogo contra a Coreia do Sul, nas oitavas de final da Copa do Mundo e 2022, no Qatar. – Pedro Nunes/Reuters

“Antes de Pelé, 10 era apenas um número. Li essa frase em algum lugar, em algum momento da minha vida. Mas essa frase, linda, está incompleta. Eu diria que antes de Pelé, o futebol era apenas um esporte. Pelé mudou tudo. Transformou o futebol em arte, em entretenimento”, diz a nota.

Na publicação, Neymar ainda afirma que Pelé deu visibilidade aos menos favorecidos e elevou o nome do Brasil no cenário internacional. Deu voz aos pobres, aos negros e, principalmente, “deu visibilidade ao Brasil. O futebol e o Brasil elevaram seu status graças ao Rei! Ele se foi, mas a sua magia permanecerá. Pelé é ETERNO!!”.

Também revelado pelo Santos, Neymar é presença esperada no velório do Rei, que deverá ser realizado na Vila Belmiro, estádio do clube.

Na Copa do Mundo de 2022, no Qatar, Neymar participou de uma homenagem a Pelé. Ele e os demais jogadores da seleção mostraram uma bandeira com a foto do Rei após a goleada por 4 a 1 sobre a Coreia do Sul, nas oitavas de final do torneio.

“Uma mistura de alívio e felicidade. Fizeram muito feliz o meu dia”, declarou Pelé em mensagem divulgada pela família.

Pelé morreu nesta quinta-feira (29), aos 82 anos. Ele estava internado há um mês no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, “em decorrência da falência de múltiplos órgãos, resultado da progressão do câncer de cólon associado à sua condição clínica prévia.”