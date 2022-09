Neuer e Goretzka testam positivo para covid e deixam a seleção alemã

Os jogadores do Baynern de Munique deixaram a concentração da seleção e não participarão das próximas duas partidas da Alemanha

O goleiro e capitão da seleção alemã, Manuel Neuer, e o meio de campo Leon Goretzka testaram positivo para covid-19 nesta quarta-feira em Frankfurt, antes das partidas contra a Hungria na sexta-feira e Inglaterra três dias mais tarde, válidas pela Liga das Nações.

Os jogadores do Baynern de Munique deixaram a concentração da seleção e não participarão das próximas duas partidas da Alemanha.

Oliver Baunmann, goleiro do Hoffenheim, foi chamado para a vaga de Neuer e o substituto de Goretka deve ser anunciado nas próximas horas.

Com testes negativos na segunda-feira ao chegarem na concentração, Neuer e Goretzka foram submetidos a mais um exame nesta quarta-feira, após um parente de ambos ter testado positivo para a doença.

Com um retrospecto de uma vitória e três empates em quatro partidas, os jogadores de Hans-Dieter Flick estão em segundo lugar no Grupo C, um ponto atrás da Hungria.

