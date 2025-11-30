Final do GP BRB de Stock Car movimenta o domingo no Autódromo

O segundo dia do GP BRB começou com cheiro de protetor solar e ronco dos motores no Warm Up da competição.

Entre os que subiram as escadas ainda pela manhã estava Alex Farias, consultor de seguros e torcedor que transformou o domingo em festa prolongada. Veio com amigos e com uma missão clara: continuar a comemoração, só que diante da pista. “Tetra campeão, Flamengo daquele jeito, quatro títulos… e agora estou aqui comemorando assistindo Stock Car”, disse. “Já tinha vindo aqui há dez anos. Agora voltou, e estou satisfeito demais”.

Um pouco mais à frente, o autônomo Arubiran Alves de Nascimento parecia viver a mesma dobradinha. Ele assistiu ao treino no sábado à tarde, correu para ver o Flamengo marcar história à noite e voltou neste domingo como quem não quer deixar a energia baixar. “Ontem assisti treino, assisti Flamengo tetracampeão e hoje tô aqui de novo… só alegria”, comemorava. “O traçado impressiona. Há 11 anos parado… agora Brasília tem isso de volta”.

Para o militar Daniel Costa Nobre Dantas, o retorno carregou combustível afetivo. Ele voltou ao autódromo no mesmo lugar onde esteve quando criança e descreveu a cena como quem retoma um capítulo da própria vida: “Eu vinha com minha mãe e meu irmão. Hoje estou feliz demais de voltar. Nostalgia pura. Flamengo tetra, Stock Car… muitas lembranças e muita expectativa”.

Primeira vez em um autódromo

No mesmo setor, mas com outro olhar, as estreantes viviam a primeira experiência de arquibancada. A servidora Iasmin Costa Lacerda nunca havia pisado em um autódromo antes. “Estou adorando, é uma emoção ver os carros aqui”, afirmou. Acesso tranquilo, água gelada, até protetor solar. Tudo maravilhoso”.

A tradutora Sabrina Torres também estava entre os estreantes. Para ela, o retorno da pista não abrange somente as corridas, mas também a agenda cultural: “É o primeiro autódromo em que entro na vida. Comecei a acompanhar agora. Acho que isso chama a atenção para Brasília. Quanto mais eventos, melhor: corrida, show, música. Se tiver, eu estarei aqui”.

Na entrada, a aposentada Raimunda Farias contou que sempre quis ir a um autódromo. “Esta é a primeira vez”, comemorou. “Eu gostava de Fórmula 1 no tempo do Ayrton Senna. Aqui é muita emoção, ronco alto. Pretendo voltar outras vezes”.

Economia aquecida

Nas adjacências do autódromo, foram reservados 40 espaços para ambulantes credenciados. As barracas estão instaladas em quatro pontos externos ao autódromo, distribuídas para atender o fluxo de entrada e circulação do público antes dos portões. O ambulante Cleverson Santos Souza, que há mais de 20 anos vende em eventos, comemorou a reabertura: “Ontem vendi bem. Hoje deve aumentar porque é final. Trabalhei aqui desde pequeno com meu pai. Agora fica bom para a gente de novo”.

Entre os ambulantes, Jonathan Oliveira de Souza disse ter vendido bem no sábado e espera vender mais neste domingo. “Agora cedo está devagar por causa do jogo, muita gente de ressaca, mas mais tarde deve melhorar; como é final, pode ser maior”, previu.

Programação para este domingo (30)

⇔ 15h30 – Corrida principal do GP BRB

Como chegar ao Autódromo Internacional de Brasília

⇔ Linha exclusiva de ônibus entre a Rodoviária do Plano Piloto e o Autódromo Internacional de Brasília: Embarque no Box 12 da Plataforma E

⇔ Horários de funcionamento: das 9h30 às 20h. No domingo, por conta do programa Vai de Graça, do GDF, o transporte é gratuito.

Com informações da Agência Brasília