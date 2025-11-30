Centro do Rio é tomado por torcedores à espera do trio do Flamengo com a taça da Libertadores

ALÉXIA SOUSA

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS)

O Centro do Rio foi tomado por torcedores do Flamengo na manhã deste domingo (30), que enfrentam sol forte e calor à espera do trio elétrico que trará os jogadores campeões da Libertadores.

Antes das 9h (horário de Brasília), a rua Primeiro de Março já estava lotada, com rubro-negros cantando o hino e músicas de arquibancada enquanto tentavam garantir um lugar para ver o elenco. Há torcedores em marquises, pendurados em janelas e aglomerados em calçadas e esquinas atrás de uma visão privilegiada.

O time sagrou-se no sábado (29) o primeiro clube brasileiro tetracampeão do torneio continental, com uma vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras, gol de Danilo, no Monumental de Lima, no Peru.

A previsão é de máxima de 34°C, e o calor já era intenso no fim da manhã. Mesmo assim, a animação se mantém alta, com bandeiras abertas, famílias reunidas e grupos de amigos comemorando como se o time já estivesse há poucos metros dali.

A delegação rubro-negra desembarcou às 9h38 no Aeroporto Internacional do Galeão, após deixar Lima, no Peru, pouco depois da meia-noite. Os jogadores seguem em ônibus executivo rumo ao Centro, onde subirão no trio elétrico que exibirá a taça do tetracampeonato da Libertadores.

O percurso previsto tem cerca de 850 metros, partindo da Primeiro de Março, na altura da rua Buenos Aires, até as proximidades da rua Araújo Porto Alegre, passando também pela avenida Presidente Antônio Carlos.

Três torres de som foram instaladas ao longo do trajeto, e o trio fará uma parada na altura da avenida Almirante Barroso para saudação à torcida. Segundo a prefeitura, são esperadas cerca de 500 mil pessoas.

O prefeito Eduardo Paes fez um apelo nas redes sociais para que torcedores deixem as marquises e demais estruturas livres durante a espera pelos jogadores. “Queridos flamenguistas, saiam de cima das marquises e outras estruturas que não foram feitas para suportar esse peso. Celebrem com responsabilidade”, escreveu no X (antigo Twitter).

O secretário municipal de Ordem Pública, Marcus Belchior, também reforçou o pedido no local, usando o sistema de som do trio elétrico. Ele orientou que o público deixasse as marquises e procurasse áreas seguras, alertando para o risco de acidentes diante da grande concentração de pessoas e do forte calor.

Desde as 5h, vias da região estão interditadas. A Primeiro de Março está bloqueada entre a avenida Presidente Vargas e a rua da Assembleia, enquanto a Presidente Antônio Carlos tem todas as pistas fechadas até a avenida Beira-Mar. O estacionamento está proibido desde a noite de sábado (29), e a CET-Rio prevê liberar as vias às 16h.

O monitoramento ocorre no Centro de Operações da Prefeitura do Rio, na Cidade Nova, onde 50 operadores acompanham imagens de cerca de cem câmeras e dois drones para orientar o trânsito e os deslocamentos do público.