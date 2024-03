NBB: Vasco vence Cerrado de virada em jogo equilibrado em Brasília

Destaque individual para o ala do time Brasiliense Von Haydin, que anotou 13 pontos sem errar nenhum arremesso

O Vasco venceu, neste domingo, o Cerrado por 84 a 81, no ginásio da ASCEB, pelo NBB. A partida teve como destaque o jogador da equipe do Rio de Janeiro Matheus Eugenuisz, que anotou 23 pontos, sendo 14 deles só no último quarto.

Já pelo lado do time Brasiliense, Von Haydin marcou 17 pontos e liderou a equipe no melhor momento da equipe da casa.

Equilíbrio

O jogo começou com um bom desempenho da equipe do Cerrado, que chegou a abrir 12 pontos de vantagem, mas com apoio da torcida o time do Rio de Janeiro reagiu e se aproximou no final do quarto que terminou 28 a 24 para o time da casa.

Destaque individual para o ala do time Brasiliense Von Haydin, que anotou 13 pontos sem errar nenhum arremesso, além de liderar o time em rebotes e assistências.

Defesa

O segundo quarto foi marcado pelo forte desempenho defensivo do time local, que limitou o Vasco a 12 pontos. Já o ataque do Cerrado continuou efetivo, o que fez a diferença no placar aumentar para a maior desde o começo do jogo, no estouro do cronômetro a vantagem para o Cerrado era de 15 pontos.

O time carioca tentou sete arremessos de 3 pontos no quarto e acertou apenas um. Em contraponto, o time da casa acertou 3 arremessos em apenas 5 tentativas, o baixo aproveitamento do time visitante foi decisivo para o fraco desempenho no período.

Menor diferença

Na volta do intervalo, o Vasco reagiu e diminuiu a vantagem, com a ajuda do ala-pivô Paulichi que tinha apenas 4 pontos no jogo, anotou 12 somente no terceiro quarto. O time caroca reduziu a diferença para apenas uma posse de bola, indo para o quarto decisivo com o placar de 63×60.

Virada

O jogo voltou e o time visitante empatou na primeira jogada com uma bola de 3 pontos de Eugenuisz, depois do empate com o apoio da torcida o Vasco passou a mandar no jogo.

Devido ao bom aproveitamento dos arremessos de quadra e a pouca pontuação do cerrado no começo do quarto, o time carioca conseguiu criar uma vantagem que serviu para que o time pudesse administrar o jogo, forçando o Cerrado a fazer falta para levar o adversário para linha do lance livre.

Apesar de não converter todos arremessos livres, o Cerrado não conseguiu acertar arremessos decisivos que decretaram a vitória do Vasco da Gama.

Próximos jogos

Na briga para garantir sua vaga nos playoffs, a equipe de Brasília viaja para o estado de São Paulo para enfrentar o São José, no dia 20/03. Já o Vasco busca manter a sequência de invencibilidade e enfrenta o concorrente direto Franca no dia 23/03.

