NBB: Paulistano vence o Pato em Brasília e fica próximo das quartas

Na primeira partida das equipes na capital para a nova bolha da liga, onde todos os times irão realizar seus jogos finais na cidade, os paulistas levaram a melhor

Por Arthur Ribeiro

Jornal de Brasília/ Agência UniCeub

O Paulistano (18-8) venceu, nesta sexta (2), o Pato Basquete (10-17) por 87 a 49, em duelo válido pelo Novo Basquete Brasil (NBB), no ginásio da ASCEB, em Brasília. Na primeira partida das equipes na capital para a nova bolha da liga, onde todos os times irão realizar seus jogos finais na cidade, os paulistas levaram a melhor e deram um passo importante para se manter entre os 4 primeiros colocados e, dessa forma, ter vaga direto nas quartas de final da competição. Os paranaenses se mantiveram na 11ª posição e estão perto de garantir um lugar entre os classificados para os playoffs.

Dominante do começo ao fim da partida, o Paulistano tomou controle das ações e venceu sem muito esforço. O jogo contou com grande atuação de Erik Thomas, que anotou 26 pontos e 6 rebotes para o time vencedor, além de Felipe Ruivo com 12 pontos e Cauê Borges, com 14 no seu retorno de lesão. Pelo Pato, que estava sem seu principal jogador, o americano Isaac Thornton, Matheusinho foi o destaque com 11 pontos.

O jogo

Com a superioridade logo de início, o Paulistano largou na frente principalmente devido a efetividade em ambos os lados da quadra, com domínio dos rebotes, muita movimentação no ataque e forçando erros do Pato, que acertaram apenas 4 dos 16 arremessos e nenhum dos sete chutes tentados do perímetro. Com o ala Erik Thomas inspirado e anotando 10 pontos no período, os paulistas terminaram a parcial na vantagem, vencendo por 22 a 11.

O segundo quarto foi o mais disputado da partida. Com a defesa mais forte, os paranaenses conseguiram conter o ímpeto do ataque do Paulistano, fazendo com que o adversário acertasse apenas 2 das 10 bolas de três pontos que arremessaram, 5 de 16 no total. Assim, o Pato explorou mais as infiltrações de Matheusinho e a presença do jovem Paulo Scheuer no garrafão, ambos sendo responsáveis por 11 dos 15 pontos da equipe no quarto, que terminou 15 a 13 para o time do Sul na parcial, mas o total marcava 35 a 26 para os paulistas na ida para os vestiários.

Matheusinho foi o principal jogador do Pato na partida (Foto: Arthur Ribeiro)

Se no segundo período o jogo foi mais disputado, na volta do intervalo o que se viu foi o oposto. O Paulistano se mostrou impecável na finalização das jogadas, com muitas assistências e castigando nos arremessos do perímetro, se aproveitando bem dos contra-ataques forçados pelas boas posses defensivas que geraram perdas de bola do Pato. Com Felipe Ruivo quente, anotando 9 pontos no período, o CAP disparou na frente, vencendo o quarto por 26 a 14, e indo com vantagem de 21 para os 10 minutos finais, 61 a 40 no total.

Os últimos minutos do jogos repetiram a fórmula dos quartos anteriores, com amplo domínio do Paulistano, que apenas aumentou a vantagem e controlou o resultado até o fim. Entregue, o Pato se mostrou conformado com o resultado, e a reta final da partida foi apenas protocolar, com ambas as equipes aproveitando para dar tempo de quadra para os jogadores com menos espaço. Fim de jogo, vitória do Paulistano, que superou o Pato Basquete por 87 a 49.

Erik Thomas foi o nome do jogo (Foto: Arthur Ribeiro)

Pós jogo

Com a vitória, o Paulistano abre dois jogos de vantagem pela quarta posição contra o Bauru, que tem uma partida a menos. Visando ter folga nas oitavas e entrar direto nas quartas de final do NBB, o triunfo foi fundamental para os paulistas, que agora, com o retorno de Cauê, estão completos e esperam finalizar bem a temporada para chegar nos playoffs com moral. O time continua mostrando força e se posta como um real candidato ao título.

Os paranaenses de Pato Branco não tiveram o resultado ideal, mas conseguiram se manter na 11ª posição. Distantes do Mogi, que atualmente ocupa a 10ª, a equipe apenas visa se manter entre os 12 primeiros para garantir a vaga na reta final e tentar incomodar seus adversários, apesar de não ter pretensões reais de título.

Próximos jogos

O Pato entra em quadra novamente no domingo (04) contra o Mogi, às 16:00, mas o jogo não terá transmissão. Por sua vez, o Paulistano terá um dia a mais de descanso e enfrenta o time da casa, o Brasília, na segunda (05), às 14:00 com transmissão do Metrópoles. Ambos os jogos serão realizados no ginásio da ASCEB, em Brasília, e continuam sem torcida devido às restrições oriundas da Covid-19.