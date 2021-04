NBB: Pato vence Caxias na prorrogação e ajuda time do DF

Apesar da derrota em sua última partida da temporada regular, os gaúchos continuam na zona de classificação para os playoffs

Arthur Ribeiro e Thiago Quint / Agência UniCEUB

O Pato Basquete venceu o Caxias do Sul, nesta quarta (7), na prorrogação por 85 a 83, em jogo do Novo Basquete Brasil (NBB), no ginásio da ASCEB, em Brasília. Apesar da derrota em sua última partida da temporada regular, os gaúchos continuam na zona de classificação para os playoffs, e agora torcem contra o Cerrado, time da capital federal, que tem duas vitórias a menos, porém com ainda mais quatro jogos para disputar. O Pato, por sua vez, já está garantido no mata-mata, assegurado na 11ª colocação.

Decidido apenas na última bola, os principais destaques do duelo foram da equipe paranaense. Augusto, com 21 pontos e 4 assistências, e Lucas, com 20 pontos e 5 assistências, foram responsáveis por quase metade dos números do time nos quesitos. Pelo Caxias, Antônio, com 25 pontos e 8 rebotes, junto de Nico, com 18 pontos, foram os protagonistas.

O jogo

A partida começou com os dois times ativos no ataque, demonstrando energia e disposição na disputa de posses. Entretanto, isso não foi transmitido para a pontuação, visto que as equipes tiveram apenas 29 pontos combinados. Vale ressaltar também que, ao longo do 1º quarto, Caxias e Pato trocaram a liderança várias vezes, porém, quem se sobressaiu foi o time do Rio Grande do Sul, que ficou na frente por 15 a 14.

Em seguida, o ritmo devagar que tomava conta da partida continuou e nenhuma das equipes conseguiu despontar de vez no placar. O destaque ficou para o ala Eddy e o ala-pivô Tulio da Silva, do Caxias, o armador Lucas e o pivô Leal, do Pato, que juntos combinaram para 19 dos 32 pontos somados entre as equipes no segundo período. Disputada, a partida foi para o intervalo parelha, com leve vantagem para os paranaenses, por 32 a 29.

Na volta dos vestiários, a toada do jogo se manteve, mas os ataques conseguiram fluir melhor, sendo o quarto com maior pontuação na partida, com 38, 19 de cada lado. Em especial, o ala Antônio e o armador Nico chamaram a responsabilidade pelo Caxias, com 8 e 7 pontos, responsáveis pela maior parte da pontuação da equipe. Enquanto Augusto manteve o Pato no jogo, com 9 pontos, todos em bolas de três.

Nico (esq.) e Lucas (centro) foram peças importantes do jogo (Foto: Thiago Quint)

Adentrando o quarto final, a diferença no placar era de apenas 3 pontos para os paranaenses, porém Antônio e Nico estavam quentes e dispostos a conquistar o triunfo para o Caxias, anotando juntos 16 dos 22 pontos da equipe (8 cada). Entretanto, o Pato conseguiu capitalizar bolas decisivas do perímetro, uma delas de Aquiles restando apenas 9 segundos no relógio. Com a cesta, o jogo ficou empatado em 70 a 70. Na sequência, Nico errou a cesta da vitória e a partida foi para a prorrogação.

No tempo extra, o remendado Pato, com Funches, Leal e Matheusinho no banco por estourarem o limites de faltas, se superou sob o comando de Augusto, que deu assistência certeira para Scheuer e em seguida anotou bola de três, lances decisivos para a equipe ficar na frente do placar. Na reta final, as equipes trocaram lances livres, até que o Caxias errou o arremesso derradeiro para vencer a partida no último segundo. Assim, vitória guerreira para o Pato, por 85 a 83.

Pós jogo

Encerrando sua participação na fase regular, o Caxias ainda sonha com a classificação para os playoffs, coroando a arrancada final com 6 vitórias nos últimos 11 jogos, sendo o momento de virada da equipe, que antes havia vencido apenas duas partidas. Agora resta torcer por derrotas do Cerrado para poder celebrar a conquista heróica da vaga na pós-temporada.

O Pato entrou em quadra já garantido no mata-mata, sem poder perder a 11ª posição, mas dificilmente alcançando a 10ª. A equipe paranaense disputará seu último jogo apenas para cumprir tabela, e aguarda o início dos playoffs, em que irá jogar contra Corinthians ou Fortaleza.

Próximos jogos

Enquanto os gaúchos retornam para a cidade de Caxias e aguardam o desfecho final dos demais jogos da temporada, o Pato ainda faz mais uma partida na capital, enfrentando a Unifacisa, no próximo sábado (10), às 12h, no ginásio da ASCEB. O confronto terá transmissão ao vivo no YouTube.