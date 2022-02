NBB: Cerrado vence Caxias do Sul e reencontra o caminho das vitórias

Entre eles, os americanos Kenny Dawkins, com 16 pontos, 9 rebotes e 7 assistências, e Isaac Thornton, com 14 pontos e 7 rebotes

Arthur Ribeiro

(Jornal de Brasília / Agência de Notícias UniCEUB)

O Cerrado venceu o Caxias do Sul por 79 a 61, na noite de quarta-feira (9), no ginásio da ASCEB, em Brasília. Na partida válida pelo Novo Basquete Brasil (NBB), os donos da casa levaram a melhor contra o adversário em jogo disputado, mas controlado pela equipe desde o início. Com a vitória, os candangos conseguiram seu sétimo triunfo na temporada e encostaram de vez na zona de classificação aos playoffs.

Destaques

Em mais uma demonstração de jogo coletivo, o Cerrado teve quatro atletas com mais de dez pontos na partida. Entre eles, os americanos Kenny Dawkins, com 16 pontos, 9 rebotes e 7 assistências, e Isaac Thornton, com 14 pontos e 7 rebotes, foram os principais destaques. Do outro lado, Humberto, Pedro e Cauê se destacaram, com 17, 16 e 11 pontos respectivamente, com o último também contribuindo com 7 rebotes e 7 assistências.

O jogo

A partida começou com o Cerrado fulminante, que logo abriu 12 a 2 no placar. Com intensa movimentação de bola para conseguir cestas livres de marcação, os candangos castigaram do perímetro, com aproveitamento de 4 acertos em 6 tentativas, e conseguiram abrir vantagem, além do domínio nos rebotes (13 a 4). O ala Pedro Mendonça, nascido na capital federal e com sua família presente no ginásio como convidados, teve 10 pontos no período e manteve a equipe sulista no páreo. Ainda assim, o Cerrado levou a melhor na parcial por 24 a 16.

O quarto seguinte manteve o mesmo tom de destaque para Pedro, que era responsável por mais da metade dos pontos do Caxias até o momento em que foi para o banco descansar. Aproveitando o adversário sem seu melhor jogador em quadra, os donos da casa continuaram com seu jogo coletivo e, mesmo com a piora nos aproveitamento do perímetro em relação ao quarto anterior (4 de 11), conseguiram aumentar ainda mais a vantagem e foram para o intervalo na frente por 44 a 28.

Na volta dos vestiários, o Cerrado teve dificuldade para passar pela defesa adversária e converter seus arremessos. Desta forma, a equipe só fez seu primeiro ponto no período após quase seis minutos de jogo. Enquanto isso, comandados por 9 pontos de Cauê Verzola no quarto, o Caxias chegou a abrir 9 a 0 na parcial e encurtou a vantagem dos candangos, mas não conseguiram manter o ritmo para se aproximar de vez no placar, que marcava 56 a 46 para o time da casa ao fim do terceiro.

Já no quarto derradeiro, os visitantes esboçaram uma reação e chegaram a diminuir a diferença para 5 pontos, mas o Cerrado logo se recuperou e voltou a abrir 10, média de vantagem que se manteve até o estouro do cronômetro. As equipes trocaram cestas até o final, mas o resultado já estava sacramentado. Vitória do Cerrado por 79 a 61.

Próximos jogos

O Cerrado entra em quadra novamente já na próxima sexta-feira (11), contra o União Corinthians, às 20h30, também na ASCEB. Por sua vez, o Caxias do Sul terá mais tempo de descanso até seu próximo jogo, que acontece somente em 18 de fevereiro, contra o Fortaleza, às 20h, no SESI de Caxias do Sul.