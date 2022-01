NBB: Brasília vence Fortaleza, mas encerra turno na lanterna

Com a vitória, o Brasília encerrou a sequência de seis derrotas consecutivas

Por Monique Del Rosso

Agência de Notícias UniCeub/Jornal de Brasília

O Brasília encerrou o primeiro turno na lanterna do NBB, mas venceu a última partida contra o Fortaleza, por 82 a 75 na Arena BRB/Nilson Nelson. Mesmo fora do Super 8 (torneio realizado entre os oito primeiros da tabela antes do segundo turno), o time da capital pode voltar a ter esperanças de melhores dias para o restante da temporada.

Super 8

O Brasília encerrou o primeiro turno com 3 vitórias e 13 derrotas em 16 jogos, enquanto o Fortaleza fechou com 6 vitórias e 10 derrotas. Ocupam, assim, a classificação de 17° e 12° colocados, respectivamente. Por isso, nenhuma das equipes se classificaram para a Copa Super 8, torneio eliminatório que reúne os oito primeiros classificados na competição.

O jogo

O jogo começou nas mãos do Fortaleza, mais exatamente com a cesta do jogador Mãozinha. Depois, Brasília mostrou-se presente no jogo também, com a atuação de Arthur e Fisher. Com as faltas e erros cometidos pelo Fortaleza, o Brasília conseguiu virar o jogo. A competição seguiu com os dois times se revezando na liderança do quarto, porém quem conseguiu terminar na frente foi o Brasília com 21 a 18.

No segundo quarto, o time brasiliense mostrou que não estava para brincadeira, com suas belas cestas de três pontos de Fisher e Ronald. Dessa forma, com o decorrer do jogo, Brasília foi quem mais demonstrou presença e conseguiu uma maior diferença de placar, 10 pontos somente do atleta Gabriel Basílio.

Aos 15 minutos, a casa estava com 16 pontos de diferença e foi aí que Arthur chegou aos seus 5 mil pontos, com comemoração que levantou a torcida.

Com isso, o Fortaleza continuou com vários erros que o levaram a ficar em inércia na partida por um tempo, os jogadores Rashaun e Fisher, nas assistências, até tentaram diminuir a diferença, mas, para o gás em que o time da capital deu, não foi o bastante.

O quarto acabou, assim, em 47 a 33, graças ao maior número de rebotes (13) e assistências (5) do Brasília, contra 8 e 2 do Fortaleza.

No terceiro quarto, após o intervalo, Ansanoli foi quem conseguiu manter o Fortaleza na frente. Nos primeiro 5 minutos de jogo, somente ele fez 7 dos 18 pontos da equipe. Ademais, Fisher, do Brasília, expôs que, para ganhar sequer um quarto para o Brasília, o Fortaleza precisaria de muito mais, com as suas duas bolas de três pontos seguidas. Mesmo com o Fortaleza triunfando nesse quarto, 18 a 14, ainda existia muito chão a ser percorrido. O quarto terminou com 10 pontos de diferença, para a capital: 61 a 51.

Diferença em queda

Com a grande atuação de Eugeniuz, Mãozinha e Davi na partida, esse caminho a ser percorrido pelo Fortaleza diminuiu pela metade, apenas 5 pontos. Essa busca por tentar diminuir ainda mais o placar e não obter resultado que foi ficando cada vez mais difícil passar o Brasília em pontos, com os jogadores cada vez mais cansados. Faltando menos de um minuto para o final do jogo, ainda se mantinham esses 5 pontos de diferença.

Ricardo Fischer foi um dos destaques da noite (Foto: Arthur Ribeiro)

E foi exatamente por esse cansaço trazido pelo gás do time de Brasilia, no segundo quarto, que o Fortaleza não conseguiu auferir a vitória. BRB/Brasilia ganhou em casa e conquistou a sua terceira vitória no NBB. Com grande atuação de Fisher (17 pontos), João Pedro (17 pontos), Gustavo Basílio (18 pontos) e Gemerson (12 rebotes), encerrou o jogo com o placar 82 a 75.

Próximos jogos

Para os próximos jogos, Brasília irá enfrentar o São Paulo no dia 25/1 às 19 horas na Arena BRB/Nilson Nelson. Enquanto o Fortaleza jogará, novamente na casa de seu rival, Unifacisa, no dia seguinte (26).

*Supervisão de Luiz Claudio Ferreira