NBB: Brasília surpreende e vence a líder Franca no Ginásio Nilson Nelson

O Brasília Basquete foi mais efetivo no jogo, manteve intensidade nos rebotes – com 39 no total

Marcello Hendriks Lobo

(Jornal de Brasília / Agência de Notícias CEUB)

O BRB/Basquete Brasília surpreendeu e ganhou do Sesi Franca por 96 a 86, na noite desta segunda-feira (28), na Arena BSB Nilson Nelson. O jogo foi válido pela 21ª rodada do 2º turno do Novo Basquete Brasil (NBB) da temporada 21/22 e marcou a quinta vitória dos candangos na temporada, dessa vez contra o líder da competição.

O Brasília Basquete foi mais efetivo no jogo, manteve intensidade nos rebotes – com 39 no total – e teve os destaques individuais do armador Ricardo Fischer, com 27 pontos, e o aniversariante do dia, Zach Graham, que terminou a partida com 24. Os dois jogadores somados fizeram mais da metade dos pontos da equipe.

Já a equipe do Sesi Franca chegou a sua terceira derrota na edição. O destaque por parte da equipe francana foi o ala Georginho, que fez 21 pontos na derrota da equipe.

Perspectiva

Último colocado do campeonato, o Brasília vinha abalado da derrota para o Rio Claro no último sábado (26), quando perdeu, em casa, nos segundos finais da partida e acumulou a sua quinta derrota seguida. Já o Franca, líder do campeonato, chegava de vitória contra o Cerrado em jogo também decidido nos momentos finais, com bola de dois pontos de David Jackson. O time de São Paulo tinha 26 vitórias e apenas duas derrotas antes do apito inicial.

Como foi o jogo

1º Quarto

O primeiro quarto foi bem movimentado. O time da capital começou com a liderança de 8 a 0 e manteve boa intensidade durante todo o período. O Brasília teve grande empenho na defesa, principalmente nos rebotes, os quais pegou nove defensivos. Na parte ofensiva, o grande destaque foi o aniversariante Zach Graham, com onze pontos no quarto, que marcava o placar de 32 x 23 para os donos da casa.

2º Quarto

O segundo quarto teve de tudo. No começo do quarto o Brasília abriu novamente 8 a 0 no placar. Ao longo do quarto, o time azul da capital mantinha bom aproveitamento nos arremessos de quadra, com boa atuação do armador Ricardo Fischer, que fez 13 pontos e errou apenas um arremesso. Já na fase final do quarto, a equipe de Franca apertou a marcação e foi a única que pontuou nos últimos 3:15 do quarto. Com jogo emocionante, as equipes foram para os vestiários com a vantagem do time mandante por 55 a 44.

3º Quarto

O terceiro quarto foi o mais equilibrado do jogo até então. Ambas as equipes tiveram baixo aproveitamento nas bolas de três pontos e fizeram grandes disputas pelos rebotes. A alta intensidade da partida se manteve no período, que terminou 21 a 18 para o time da capital, 76 a 62 no total.

4º Quarto

As equipes na última etapa já mostravam sinais de cansaço e os erros tornaram-se comuns. A equipe de Franca começou melhor o período, durante uma boa parte do tempo deu esperanças ao seu torcedor e pela primeira vez no jogo ganhou o quarto por 24 a 20. Porém, o Brasília se recuperou com o auxílio dos 7 pontos de Zach Graham e garantiu a vitória por 96 a 86.

O aniversariante do dia celebrou a vitória especial. “Foi um dos jogos mais difíceis da temporada, contra um grande time. Fizemos uma grande partida, fico muito feliz pelo resultado, foi um ótimo presente de aniversário”, disse Graham.

Pós jogo

O resultado trouxe moral para o time da capital e deu um sinal de alerta para o time de São Paulo, porém em nada mudou a colocação dos times. O Franca continua como líder isolado da competição, enquanto o Brasília segue na lanterna.

O Brasília Basquete descansa até o dia 04, quando irá enfrentar o time do Paulistano, em casa novamente. Já a equipe do Sesi Franca vai encarar a Unifacisa no dia 05, em Franca.