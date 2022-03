Presidente do Barcelona descarta volta de Messi e quer time jovem

Em entrevista à rádio catalã “RAC1”, o dirigente deixou claro que visa a montagem de um time com “gente jovem”

Presidente do Barcelona, Joan Laporta descartou uma possível volta de Lionel Messi após temporada frustrante do argentino no Paris Saint-Germain. Em entrevista à rádio catalã “RAC1”, o dirigente deixou claro que visa a montagem de um time com “gente jovem”.

As especulações acerca de um possível retorno de Messi ao Barcelona cresceram após a eliminação do PSG nas oitavas de final da Liga dos Campeões. Segundo o jornalista Gerard Romero, o pai do craque argentino em contato com o clube blaugrana para tratar de uma possível volta.

Laporta, no entanto, afirmou que “repatriar” Messi na próxima temporada não está entre seus planos.

“Nós não planejamos isso (volta de Messi). Estamos construindo uma equipe nove, com gente jovem”, disse o presidente blaugrana.

O dirigente relatou que se distanciou de Messi desde a transferência para o PSG, mas não escondeu o carinho pelo argentino. Mesmo assim, ele afirma que, a fim de preservar a instituição, “fizemos o que deveríamos fazer”.

“Não falo com ele (Messi), não tenho uma comunicação como antes da saída dele. Não há contato pessoal. Me lembro dele com afeto e espero que ele também. Para mim, não foi fácil. Gostaria que as coisas tivessem acontecido de maneira diferente, mas pensei primeiro na instituição e acredito que fizemos o que deveríamos fazer”.

Lionel Messi tem contrato com o PSG até junho de 2023, e neste momento serve à seleção argentina na disputa das Eliminatórias Sul-Americanas. Vice-líder e classificada para o próximo Mundial, a Argentina encara o Equador, amanhã, às 20h30 (horário de Brasília), no Monumental de Quayaquil (EQU), pela última rodada.