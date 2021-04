NBB: Bauru domina partida e Unifacisa chega à 5ª derrota seguida

Com o triunfo, o Dragão ainda se mantém na briga com o Paulistano pela quarta colocação, que garante folga nas oitavas de final

O Bauru (SP) venceu a Unifacisa (PB) por 88 a 72 em jogo do Novo Basquete Brasil (NBB), nesta quinta-feira (8), no ginásio da ASCEB, em Brasília. Com o triunfo, o Dragão ainda se mantém na briga com o Paulistano pela quarta colocação, que garante folga nas oitavas de final, mas ainda precisa vencer suas próximas partidas e torcer por derrotas do rival paulista. Por sua vez, a Unifacisa amarga a quinta derrota seguida, mas continua na 10ª posição e já está classificada para a pós-temporada.

O destaque do Dragão foi o jogo coletivo. Tanto que cinco jogadores fizeram ao menos 12 pontos. Entre eles, Gabriel Jaú, com 19 pontos e 13 rebotes, foi o líder da partida em ambas as estatísticas. Alexey Borges contribuiu com mais 14 pontos, junto de 7 assistências. Pela Unifacisa, apenas Nehemias Morillo ultrapassou os dígitos duplos em pontuação, com 17, e foi o cestinha da equipe.

O jogo

O primeiro tempo da partida foi melhor para o Bauru, que venceu ambos os quartos, principalmente devido ao domínio dos rebotes, pois pegou 30, sendo 9 de ataque, enquanto os adversários pegaram apenas 11 no total.

Apesar dos times demorarem para engrenar, com as equipes tendo dificuldades ofensivamente, errando até cestas em menor distância, o Dragão conseguiu melhorar o rendimento com a passagem do tempo. Gui Deodato, que fez 10 pontos antes da ida para os vestiários, foi um dos destaques. Assim, o placar marcava 38 a 30 ao fim do segundo quarto, exemplificando a leve superioridade dos paulistas.

Batalha de rebotes

No terceiro período, a Unifacisa conseguiu equiparar a batalha dos rebotes, mas o Bauru começou a utilizar outra estratégia para aumentar a vantagem: as cestas em transição rápida.

Com essas saídas, os paulistas começaram a ampliar a diferença e chegaram no quarto final com 15 pontos na frente. Dessa forma, os 10 minutos finais foram protocolares, com os times satisfeitos com o resultado. Nehemias tentou mudar o cenário para a Unifacisa, e anotou 15 pontos na reta final, mas não foram suficientes.

Do outro lado, Alexey Borges e Gabriel Jaú também estavam quentes, e anotaram 12 e 15 pontos respectivamente na última metade.

Nehemias tentou, mas não conseguiu buscar a vitória (Foto: Bernardo Guerra)

Pós jogo

Mesmo que o Bauru não alcance o Paulistano e termine em quinto, a equipe é tida como mais forte entre as que disputam as oitavas. Com a mescla de veteranos e jovens promessas, o time é postulante ao título e chega forte para a reta final da competição.

A Unifacisa, que deve se manter no meio da tabela, espera ganhar o próximo jogo para não chegar tão em baixa nos playoffs, já que vem de cinco derrotas consecutivas.

Próximos jogos também em Brasília

As duas equipes voltam às quadras no próximo sábado, dia 10. Primeiro, a Unifacisa encara o Pato em seu último jogo da temporada, às 12h, com transmissão no YouTube.

Logo em seguida, o Bauru joga contra o Mogi no confronto de paulistas, às 16h, com transmissão da TV Cultura e no Facebook. Ambas as partidas serão realizadas no ginásio da ASCEB, em Brasília, e sem a presença de público.