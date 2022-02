NBB: após sequência de derrotas, Brasília atropela União Corinthians

O quinteto inicial do Brasília foi composto por Fischer, Graham, Thomas, Gemerson e Ronald, sob a batuta do técnico Regis Marrelli

Jorge Agle

(Jornal de Brasília / Agência de Notícias UniCEUB)

No ginásio Nilson Nelson, o Brasília Basquete venceu o Luvix/União Corinthians por 92 x 71. A equipe de Régis Marrelli ganhou o duelo com certa facilidade. O time da capital se mantém na última posição da tabela, mas agora já começa a pensar em uma recuperação no campeonato. Já os sulistas encerram sua sequência de vitórias, que contou, inclusive, com um triunfo sobre o líder Franca. O União Corinthians perdeu uma posição e está em 15º.

O quinteto inicial do Brasília foi composto por Fischer, Graham, Thomas, Gemerson e Ronald, sob a batuta do técnico Regis Marrelli.

Os donos da casa começaram bem no jogo, forçando com bolas de três. A equipe aproveitou-se dos erros do adversário e abriu vantagem. Athos Calderaro chegou a pedir tempo para arrumar seus comandados, mas não adiantou muita coisa. O Brasília fechou o primeiro período com 27×13 de frente, com destaque para Gemerson (maior pontuador) e João Pedro (mais rebotes), com 6 cada um.

O 2º quarto o União até tentou começar sua recuperação, convertendo até bolas de três, mas parou por aí. Ronald, com dois tocos, estava bem na defesa e Gemerson, com bolas de três, estava bem no ataque, combinação perfeita para o time do DF. Para piorar para equipe de Santa Cruz do Sul, dois jogadores se contundiram e não voltaram mais, são eles: Lucas e Gruber. O quarto terminou 53×34 para o Brasília.

Com uma boa vantagem aberta nos primeiros períodos, o 3º e 4º tempos seguiram a mesma história dos anteriores, União Corinthians errando muito e o Brasília aproveitando e aumentando sua vantagem. O time da capital foi administrando o resultado, com destaque para Arthur e Gabriel, que entraram bem. O jogo foi fechado em 92×71.

Próximos jogos

Na próxima rodada, O Brasília Basquete enfrenta, fora de casa, o Pato Basquete no dia 17 de fevereiro, às 19:30, no Ginásio do Sesi no Paraná. Já o Luvix/União Corinthians, volta a quadra nesta sexta-feira (11), contra o outro representante do DF na competição, o Cerrado Basquete. A partida será na ASCEB, às 20h30.